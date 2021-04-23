Covid: Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor, aşılar işe yarayacak mı?

Hindistan'da tespit edilen koronavirüs varyantı, dünya genelinde bilim insanları tarafından araştırılıyor. Varyantın ne kadar yayıldığı ve Hindistan'ın kendisinde ikinci Covid dalgasının arkasındaki itici güç olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Varyantla ilgili bilinenleri derledik.

Hindistan varyantı nedir?

Virüsler sürekli mutasyon geçiriyor ve kendilerinin farklı versiyonlarını üretiyorlar.

Bu mutasyonların çoğu önemsiz, hatta bazıları virüsü daha az tehlikeli kılabiliyor. Ancak bazı mutant virüsler daha bulaşıcı olabiliyor, aşılar bu virüslere karşı etkisiz kalabiliyor.

Resmen B1617 diye bilinen varyant, ilk olarak Ekim ayında Hindistan'da tepspit edildi.

Ne kadar yaygın?

Hindistan'da örneklem testleri varyantın ne kadar uzağa ya da ne kadar çabuk yayıldığını tespit edebilecek kadar yaygın değil.

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde Ocak-Mart ayları arasında toplanan 361 Covid testinden 220'sinde bu varyant görüldü.

Bu arada GISAID küresel veritabanına göre, en az 21 ülkede de Hindistan varyantı tespit edildi.

Varyantın uluslararası seyahat yoluyla İngiltere'ye geldiği de görülüyor. 22 Şubat'tan bu yana İngiltere'de böyle 103 vaka tespit edildi.