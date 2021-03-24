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Covid: Hindistan'da 'çifte mutasyona' uğramış koronavirüs tespit edildi

24.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da "çifte mutasyona" uğramış koronavirüs tespit edildi. Virolog Shahid Jameel, "çifte mutasyonu", aynı virüste iki mutasyonun birden görülmesi olarak açıklıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, "çifte mutasyona" uğramış virüsün bağışıklık sistemini aşabileceği ve daha hızlı bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Covid: Hindistan'da 'çifte mutasyona' uğramış koronavirüs tespit edildi

Hindistan'da "çifte mutasyona" uğramış koronavirüs tespit edildi. Virolog Shahid Jameel, "çifte mutasyonu", aynı virüste iki mutasyonun birden görülmesi olarak açıklıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, "çifte mutasyona" uğramış virüsün bağışıklık sistemini aşabileceği ve daha hızlı bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Hindistan'da 18 eyaletten toplanan örneklerde 771 farklı mutasyon görüldü. Toplanan 10 bin 787 örnekten 736'sında İngiltere, 34'ünde Güney Afrika, birinde de Brezilya varyantı tespit edildi.

Hindistan'da koronavirüs vakaları yeniden artarken, hükümet yetkilileri mutasyonlar ve artan vakalar arasında bağlantı olmadığını söylüyor.

Ülkede bugün 47 bin 262 yeni vaka açıklandı. Son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 275 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şu ana kadar 11,7 milyon vaka görüldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinden toplanan örneklerde Aralık ayına kıyasla daha fazla mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı.

Hindistan'da şu ana kadar 11,7 milyon vaka görüldü.

Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 160 bini aştı.

Bu ayın başında vakalar ülkede sağlık sisteminin kapasitesinin zorlandığı bir dönemde arttı.

Eyaletlerde sokağa çıkma yasakları gibi bazı kısıtlamalar tekrar devreye girdi.

Koronavirüs

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