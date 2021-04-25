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Covid: Hindistan'da günlük vaka sayısı 350 bine yaklaştı, oksijen sıkıntısına çare aranıyor

25.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Delhi hospitals run out of beds and oxygen as families struggle to save their loved ones.

Covid: Hindistan'da günlük vaka sayısı 350 bine yaklaştı, oksijen sıkıntısına çare aranıyor

Hindistan, koronavirüs vaka sayısında dört gündür salgında görülen en yüksek rakamları açıklıyor. Ülkede son 24 saatte 349 bin 691 kişide virüs tespit edildi. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 2 bin 767 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Delhi'deki BBC muhabiri Vikas Pandey, şehirde hastanelerde kapasite fazlası hasta bulunduğunu ve insanların çaresiz olduklarını aktardı.

Delhi'de geçen hafta başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları bir hafta da uzatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi halka temkinli olmaları ve aşı yaptırmları çağrısında bulundu.

Modi, "Bu fırtına ulusumuzu sarstı" dedi.

Delhi'de özel bir hastane, oksijen sıkıntısı nedeniyle artk yeni hasta kabul etmeyeceğini açıkladı.

Yine Delhi'de Cumartesi günü başka bir hastanede en az 20 kişi oksijen sıkıntısı sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan hükümeti ülke çapında 500'den fazla tesiste oksijen üretilebilmesi için harekete geçti.

Uluslararası toplum Hindistan'a yardım eli uzattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetinin acilen Hindistan'a acil yardıma hazırlandığını açıkladı.

ABD, Suudi Arabistan ve Singapur da Hindistan'a yardım edeceklerini açıkladı.

Yardımların detayı netleşmese de Hindistan'a öncelikle oksijen yardımı yapılacağı bildiriliyor.

Bangladeş ise koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Pazartesi gününden itibaren Hindistan sınırını kapatacağını duyurdu.

Delhi

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Hindistan şu ana kadar 17 milyona yaklaşan vakayla, koronavirüs vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada.

Ancak uzmanlar nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Hindistan'da Covid-19 hastalığı sonucu 192 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünyada Hindistan'dan çok Covid ölümü görülen sadece üç ülke var: ABD, Brezilya ve Meksika.

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