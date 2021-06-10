Covid: Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı İngiltere'de nerede, nasıl yayılıyor ve daha bulaşıcı mı?

Birleşik Krallık'ta görülen yeni koronavirüs vakalarının çoğunluğunu, ilk kez Hindistan'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Delta varyantı olarak adlandırılan türün oluşturduğu açıklandı.

Koronavirüsün mutasyona uğramış bu varyantı ilk kez Ekim ayında Hindistan'da tespit edildi.

Tüm İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'ne (GISAID) göre, Delta varyantı şu ana kadar 65'ten fazla ülkede görüldü. Türkiye'de de en son Nisan ayı sonunda, İstanbul'da beş kişide bu varyantın görüldüğü açıklanmıştı.

Delta varyantının ilk olarak tespit edildiği Hindistan'da ise Mayıs ortasında görülen zirvenin ardından vaka sayıları ve can kaybı geriliyor. Mayıs ortasında 400 bini aşan günlük vaka sayıları şu anda 90 binin altına inmiş ve hastanede yatanların sayısı da normal seviyelere yaklaşmış durumda.

Hint varyantı olarak da bilinen Delta varyantı nedir?

Virüslerin sürekli mutasyona uğraması doğal bir durum. Ortaya çıkan varyantların büyük bölümü önemsiz kabul edilse de bazıları daha bulaşıcı ve hatta kimi durumlarda daha öldürücü olabiliyor.