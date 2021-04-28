Covid: Hollanda'da koronavirüs önlemleri itirazlara rağmen gevşetildi, halka hırsızlık uyarısı yapıldı

Hollanda'da aylardır uygulanan sıkı koronavirüs önlemleri bugünden itibaren gevşetildi. Sağlık çalışanları ile Bilim Kurulu'nun itirazlarına rağmen, restoran ve kafeler, 6 aydan uzun bir süre sonra ilk kez açık havadaki bölümlerinde müşteri kabul etmeye başladı.

Ocak ayından bu yana geceleri devam eden sokağa çıkma yasağı da, sabah 04:30'da yürürlükten kaldırıldı. Güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağının sona ermesinden sonra, hırsızlık vakalarının yoğun biçimde artacağı uyarısında bulunuyor.

Rutte: Risk almadan rahatlamak mümkün değil

Hollanda'da günlük vaka sayıları ortalama 6 bin 500 civarında.

Başbakan Mark Rutte, "risk almadan rahatlamanın mümkün olmadığını" savunarak, "sağlık hizmetleri açısından durumun hala kritik olduğunu ancak çok dikkatli biçimde bazı riskleri göze alabileceklerini" söyledi.

Hükümetin kararı doğrultusunda bugünden itibaren mağaza ve dükkanlar, randevusuz müşteri kabul etmeye başladı. Hollandalılar, kapalı alanda maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla önceden randevuya gerek olmadan alışverişe çıkabilecek.