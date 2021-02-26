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Covid: Hollanda'da temyiz mahkemesi sokağa çıkma yasağını haklı buldu

26.02.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Covid: Hollanda'da temyiz mahkemesi sokağa çıkma yasağını haklı buldu

Lahey Temyiz Mahkemesi, Hollanda hükümetinin Covid-19 salgınını önlemek amacıyla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağının gerekli olduğuna hükmetti. Hükümet tarafından 23 Ocak'ta yürürlüğe konan sokağa çıkma yasağı, "Virüs Gerçeği" (Virüs Waarheid) adlı örgütün başvurusu üzerine, 16 Şubat'ta Lahey Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Hollanda'da Lahey Temyiz Mahkemesi, hükümetin Covid-19 salgınını önlemek amacıyla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağının gerekli olduğuna hükmetti.

Temyiz Mahkemesi, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasını gerektiren olağanüstü koşullar olduğunu vurgulayarak, yerel mahkemenin ihtiyati tedbir kararını bozdu.

Hollanda'nın Bilim Kurulu olan, Salgın Yönetim Ekibi'nin tavsiyelerinin, hükümetin sokağa çıkma yasağı kararı alması için yeterli bir neden olduğu vurgulanan kararda, "Mahkeme, sokağa çıkma yasağının getirilmesinin orantılı olduğu ve diğer seçeneklerin makul bir şekilde mevcut olmadığı görüşündedir. Dolaşım hakkı gibi temel hakların geçici ve sınırlı ihlali, bu nedenle haklıdır" denildi.

Amsterdam Covid-19 önlemlerine karşı eylemlere sahne oluyor.

Hükümet tarafından 23 Ocak'ta yürürlüğe konan sokağa çıkma yasağı, "Virüs Gerçeği" (Virüs Waarheid) adlı örgütün başvurusu üzerine, 16 Şubat'ta Lahey Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Yerel mahkeme, 21:00-04:30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının "hareket özgürlüğü ve mahremiyet hakkını" ciddi biçimde ihlal ettiğine karar vermişti.

Mahkeme, sokağa çıkma yasağının yeterli yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, kararın derhal iptaline hükmetmiş, aynı gün hükümet tarafından temyiz başvurusu yapmıştı.

Hollanda hükümeti, dava sonuçlanmadan, sokağa çıkma yasağının devam edebilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi hazırlamış ve geçen hafta meclis ve senato tarafından onaylanan düzenleme ile hükümete 3 haftalığına olağanüstü yetkiler kullanma izni verilmişti.

Hükümet, 2 Mart'ta sona erecek olan sokağa çıkma yasağını 15 Mart'a kadar uzattı. Yasağın bu tarihten sonra da devam edip etmeyeceğine gelecek hafta karar verilecek.

Vaka ve ölüm sayıları azaldı

Hollanda'da Ocak ayı ortalarında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına da içeren sıkı önlemlerin ardından, günlük ortalama koronavirüs vaka sayıları 11 binden, 3 bin 600'e geriledi. Günlük ortalama can kaybı da 30'a kadar indi.

Ülkede şu ana kadar koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 73 bin 971 olarak belirlendi. Covid-19'a bağlı olarak toplam 15 bin 436 kişi de hayatını kaybetti.

Aşılama çalışmalarına Avrupa Birliği içerisinde en geç başlayan ülkelerden biri olan Hollanda'da, şu ana kadar 1 milyon 169 bin 302 kişi aşılandı.

Hollanda'da aşı için öncelik, yaşlılar, engelliler, risk grupları ve sağlık çalışanlarına veriliyor.

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