Covid'i yenen sağlıkçı: Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum

İzmir Bergama 3 Nolu 112 İstasyonu’nda görevli 112 sağlık personeli Halil Kılıç, yaklaşık 6 ay önce koronavirüse yakalandı. 28 günlük tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Halil Kılıç, işinin başına döndü.

Koronavirüs yakalanma sürecini anlatan Halil Kılıç, "Yaklaşık 6 ay önce İzmir merkeze hasta getirdikten sonra dönüşte, yolda kalbi duran bir vatandaşa müdahale için yeni vakaya gittim. Vakaya gittiğimiz esnada yakınlarına ısrarla, hastaya neyinin olduğunu sormamıza rağmen bizden Covid olduğu gizlendi. Hastaya ileri yaşam desteği sundum. Hastamızı hayata tutundurma çabasındayken, ben de Covid’e yakalandım" dedi.

''ALDIĞIM İLAÇLAR ETKİSİZ KALDI, NEFES ALAMADIĞIM İÇİN AĞLADIM''

Yaklaşık 28 günlük bir tedavi süreci olduğunu belirten Kılıç, "Çok ağır geçirdim ben. Bu sürecin 14 günü hastanedeydim. İlk 14 gün inanılmaz ağır geçti, nefes alamadım. Soluk alabilmek için ağlamanın neler yaşattığını hissettim. İlk hafta ateşler içindeydim. Ateşim 39.5'lara kadar çıktı. Aldığım ilaçlar da etkisiz kalıyordu. Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum. O denli ağır bir travma geçirdim" diye konuştu.