Covid: İlaç şirketleri aşıdan büyük kârlar elde edecek mi?

Koronavirüs salgınının başlangıcında "Aşı geliştirmek yıllar alır, yakın zamanda çok fazla bir şey beklemeyin" diye uyarılar yapılsa da, 10 ay sonra ilk aşılar uygulanmaya başlandı.

Yatırım analistleri, Moderna, Pfizer ve BioNTech'inin önümüzdeki yıl milyarlarca dolar kazanacağını tahmin ediyor.

Ancak, aşı üreticilerinin gerçekte ne kadar para kazanacağı henüz net değil. Aşıların finanse edilme şekli ve aşı üretebilecek firma sayısı nedeniyle büyük kârlar elde etme fırsatı kısa ömürlü olabilir.

Kaynak kimden geliyor?

Aşıya duyulan acil ihtiyaç sebebiyle hükümetler ve bağışçılar, aşı için projelere milyarlarca dolar para ayırdılar. Gates Vakfı gibi kuruluşların yanı sıra Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve country müzik yıldızı Dolly Parton da dahil olmak üzere tanınmış figürler de aşı harcamalarını destekledi.

Bilimsel veri analizi şirketi Airfinity'ye göre, aşı için toplamda hükümetler 8,67 milyar dolar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da yaklaşık 2 milyar dolar ödenek sağladı.

Aşı çalışmaları için şirketlerin kendi yatırımlarından yalnızca 3,46 milyar dolar geldi ve bunların çoğu da büyük ölçüde dış finansmana bağlı.