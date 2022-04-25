"Covid İlacı Virüsü Hızla Temizliyor"

Shionogi'den yapılan açıklamada, S-217622 olarak adlandırılan hapın "bulaşıcı SARS-CoV-2 virüsünü hızla temizlediği" belirtildi. Bu veri, ilacın Faz 2 ve 3 klinik deneylerinden Faz-2b'nin sonuçlarına dayanarak sunuldu.

Japon firmanın geliştirdiği antiviral ilaç, Japonya'da ilaç denetçileri tarafından değerlendiriliyor.

Firmanın açıkladığı yeni bulgular, görülen 12 COVID-19 belirtisinin sayısında ciddi bir farklılık olmadığını" ancak ilacın beş "solunum ve ateş" belirtisine karşı iyileşme sağladığını ortaya koydu.

Shionogi, Mart ayında yaptığı açıklamada, Amerikan hükümetinin de desteğiyle küresel çapta Faz 3 deneylerinin başlatılacağını bildirmiş, şirketin CEO'su Isao Teshirogi, imalatın yılda 10 milyon doza ulaşabileceğini söylemişti.

COVID-19 ilacının başarısına ilişkin spekülasyonlar, Shionogi hisselerinin değerinde çalkantılara yol açmıştı. Firmanın hisseleri, Cuma günü, Amerikan hükümetinin ilacı satın almak için görüşmelerde bulunduğu haberinin ortaya çıkması üzerine yükselişe geçmişti.

Klinik öncesi verilere göre, ilacın hamileler için riskli olabileceğinin bildirilmesi sonrasında firmanın hisseleri 13 Nisan'da yüzde 16 oranında değer kaybetmişti.

