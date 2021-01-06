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  4. Covid ile mücadele eden kadın, yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Covid ile mücadele eden kadın, yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

06.01.2021 05:36 | Son Güncelleme:
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Covid ile mücadele eden kadın, yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Maria Rico, ölümünü hızlandıracağını bilmesine karşın, kızlarıyla konuşabilmek için oksijen maskesini çıkarttı.

Her ikisi de Covid-19'a yakalandıktan sonra, yanındaki hastane yatağında annesinin ölümünü izleyen bir kadın, önlemlere uyulması çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Leicestershire bölgesinde yaşayan 76 yaşındaki Maria Rico, ölümünü hızlandıracağını bilmesine karşın, iki kızıyla son kez konuşabilmek için oksijen maskesini çıkarttı.

O anı "çok üzücü" diye tanımlayan Anabel Sharma ise, yine de annesinin yalnız ölmemesinden memnun olduğunu söyledi.

Sharma, virüs konusunda farkındalığı artırmak için annesiyle son fotoğraflarını yayımlamaya karar verdi.

'Beş dakika konuşabildi'

49 yaşındaki Sharma, annesinin maskenin çıkartılmasından yarım saat kadar sonra son nefesini verdiğini belirtti.

"Annem maskeyi çıkartmalarını istedi. Onlar da, 'Çıkarttığımızda bu sonun olacak. Çok fazla vaktin kalmayacak' dediler."

"Annem ise 'Evet, biliyorum ama yeterince yaşadım' diye yanıtladı."

"Beş dakika kadar konuşabildi, daha sonra bilincini kaybetti"

"Bize ölmekten korkmadığını, hazır olduğunu söyledi. Evde çocuklarım olduğu için, benim sıkı mücadele etmem gerektiğini söyledi."

Maria Rico, kızı, damadı ve üç torunuyla yaşıyordu.

Sharma'nın kızkardeşi Susana'nın da, koruyucu giysilerle yanlarında olmalarına izin verildi.

Susana "Son nefesini verene kadar elini tuttuk" diye ekledi.

"Onunla birlikte olabilmemiz ve annemize biraz olsun huzur verebildiğimizi bilmek bana kendimi iyi hissettiriyor" dedi.

Rico, kızı Sharma, eşi ve oğulları 10 yaşındaki Noah, 12 yaşındaki Isaac ve 22 yaşındaki Jacob ile aynı evde yaşıyordu.

Sharma, oğullarından birinin virüsü okulda kaptığını ve "korkutucu" bir hızla tüm aileye bulaştığını anlattı.

Sharma ayrıca "Tüm insanlardan kurallara uymalarını ve başkalarını da düşünmelerini istiyorum" dedi.

Koronavirüs tüm aileye yayıldı ve tüm hane halkının testleri pozitif çıktı.

Sharma ve annesi, aynı gün Leicester kentindeki bir hastaneye yatırıldı ve Rico 1 Kasım'da hayatını kaybetti. Hâlâ hastanede olan Sharma, annesinin cenazesini internetten izledi.

Maria Rico

Akciğerleri virüsten hasar aldığı için evde oksijen tedavisine devam eden Sharma "Ne olacağını, iyileşemeyeceğini çok iyi biliyordu ve tedavilerden bıkmıştı" dedi.

Sharma ayrca annesini "mükemmel bir büyükanne ve "çok çok kararlı" bir kadın diye tanımladı.

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