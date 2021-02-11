HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Covid: İngiliz matematikçi dünyadaki tüm koronavirüslerin kola kutusuna sığdığını hesapladı

Covid: İngiliz matematikçi dünyadaki tüm koronavirüslerin kola kutusuna sığdığını hesapladı

11.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid: İngiliz matematikçi dünyadaki tüm koronavirüslerin kola kutusuna sığdığını hesapladı

Matematikçi Dr. Kit Yates, BBC için yaptığı hesaplamada, dünyada Covid-19 hastalığına yol açan tüm koronavirüslerin, bir kola kutusuna sığabileceğini tespit etti. Dr. Yates, hesaplamalarında, koronavirüslerin üst üste konması halinde, dikensi çıkıntılardan oluşacak boşluğu da dikkate aldığını söylüyor.

İngiliz matematikçi Dr. Kit Yates, BBC için yaptığı hesaplamada, dünyada Covid-19 hastalığına yol açan tüm koronavirüslerin, bir kola kutusuna sığabileceğini tespit etti.

Dünya genelinde şimdiye kadar en az 106 milyon kişi koronavirüse yakalandı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı, en az 2 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Ama virüsün kendisi çok küçük. SARS-CoV-2 virüsünün çapı 100 nanometre. Yani bir metrenin yüz milyarda biri kadar. Virüs, insan saçının binde biri kalınlığında.

Bath Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan, "The Maths of Life and Death" (Yaşam ve Ölümün Matematiği) kitabının yazarı Dr. Yates, hesaplamalarında dünyadaki tüm koronavirüslerin 160 mililitre hacmi olacağı sonucuna vardı.

Dr. Yates, hesaplamalarında, koronavirüslerin üst üste konması halinde, dikensi çıkıntılardan oluşacak boşluğu da dikkate aldığını söylüyor.

Yates hesaplamalarında virüsün büyüklüğü, kaç kişinin virüse yakalandığı ve hastalığa yakalanan bir kişinin vücudunda belirli bir zamanda ne kadar virüs olduğu kriterlerini kullandı.

Virüsün çapı 80-120 nanometre

Bilim insanları, SARS-CoV-2 virüsünün küremsi olduğu ve çağının 80-120 nm arasında değiştiği konusunda hemfikir.

Viral yükün en yüksek seviyesinde bir hastanın sisteminde 100.000.000.000 parçacık olabiliyor. Bu zirve noktasına hastalığın altıncı gününde ulaşılıyor.

Dr. Yates, bilimsel makaleler yayımlayan "The Conversation" sitesindeki yazısında, her gün yarım milyon kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığına dikkat çekti.

Ama hesaplamalarda bazı kişilerin belirti göstermemesi, bazı kişilerin test yaptırmamayı seçmesi ve bazı ülkelerde test imkanlarının sınırlı olması nedeniyle bu sayı daha gerçekçi olması için 3 milyon olarak alındı.

'Gezegendeki kum tanelerinin sayısı kadar'

Yates bunun sonucunda, belli bir zaman diliminde dünyadaki koronavirüs sayısının 2x10¹⁸ adet (iki kentilyon ya da iki milyar milyar) olduğunu hesapladı.

Dr. Yates, "Bu çok büyük bir sayı. Gezegendeki kum tanelerinin sayısı kadar" diyor.

Yates daha sonra küre hacmi formülünü (V = 4 π r³/3) kullanarak her bir virüsün hacminin 523.000 nm küp olduğunu hesapladı. Hesaplamada virüsün çapı 100 nm olarak kabul edildi. Bu sayı iki kentilyonla çarpılınca 120 mililitre çıktı.

Virüslerin üst üste konulması sırasında oluşacak boşluklar da hesaba katılınca dünyadaki tüm virüslerin 160 mililitre yer kaplayacağı sonucuna ulaşıldı. Bir kutu kolanın hacmi 330 mililitre.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
İnanmamanız gereken 5 kalp hastalığı efsanesiİnanmamanız gereken 5 kalp hastalığı efsanesi
07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Kansızlık neden olur? Kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlığa ne iyi gelir? Hangi yiyeceklerde demir var?

Bu şikayetleriniz varsa o madde eksik olabilir!

Balon balığı uyarısı: Siyanürden daha zehirli!

Balık yedikten sonra bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat!

Kalp hastalığında doğru sanılan 5 yanlış

İnanmamanız gereken 5 kalp hastalığı efsanesi

Kendisi küçük şifası büyük: Kralların bile vazgeçilmezi çörek otunun faydaları!

Kralların bile vazgeçilmeziydi!

Baş ağrısı nedenleri arasında boyun da var! Migrenle karıştırmayın

Geçmeyen baş ağrınızın nedeni boynunuz olabilir!

Kanserli çocuklar için 6 kritik Covid-19 önerisi! Onları koronavirüsten korumak için...

Kanserli çocukları Covid-19’dan koruyan 6 kritik kural

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.