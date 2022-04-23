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Covid: İngiltere hastalık belirtileri listesini güncelledi

23.04.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'nun oluşturduğu liste, artık boğaz yanması, kas ağrısı ve ishal gibi belirtileri de içeriyor.

Covid: İngiltere hastalık belirtileri listesini güncelledi

İngiltere'de Covid belirtileri listesi, 9 yeni semptomu kapsayacak şekilde genişletildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'nun oluşturduğu liste, artık boğaz yanması, kas ağrısı ve ishal gibi belirtileri de içeriyor.

Ancak İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS, yeni belirtilerin grip ve soğuk algınlığındakilerle "çok benzerlik gösterdiği" uyarısında bulundu.

İngiltere'deki orijinal Covid enfeksiyonu belirtileri listesinde daha önce şu semptomlar vardı:

  • ateş
  • yeni, sürekli öksürük
  • tat ve koku alma kaybı

Pandemi, iki yılı aşkın bir süre önce başlamıştı.

Bu üç belirti, ilk günlerde buzdağının görünen kısmı olarak değerlendiriliyordu.

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD dahil diğer ülkelerin belirti listesi daha uzundu.

Fakat İngiltere'de resmi listeye hangi belirtilerin dahil edileceği ve bunlardan hangilerinin Covid testi gerektireceği tartışma konusuydu.

Baş ağrısı Covid'in bilinen belirtilerinden biri. Ama Covid'in çok daha fazla nedeni olduğu için başı ağrıyan herkesin test yaptırmasının zor olacağı düşünülüyordu.

Ateş, öksürük ve tat ve koku kaybında uzlaşıldı. Çünkü ya Covid vakalarının çoğunda bu belirtiler görünüyordu ya da virüs büyük oranda bunlara yol açıyordu.

Ama şimdi listede dokuz belirti daha var:

  • solunum güçlüğü
  • yorgunluk ya da aşırı yorgunluk hissi
  • vücut ağrısı
  • baş ağrısı
  • boğaz yanması
  • burun tıkanması ya da burun akıntısı
  • iştah kaybı
  • ishal
  • mide bulantısı

İngiltere'de Covid vakaları rekor seviyeye çıkmış durumda. Geçen hafta 4,9 milyon kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu, ülkedeki her 13 kişiden birinin Covid hastası olması anlamına geliyor.

İngiltere'de geçen hafta ücretsiz test uygulaması sona ermişti.

NHS, Covid belirtileri gösterenlerin evde kalmasını, ateş ve daha ağır belirtileri olanların ise çalışmamasını tavsiye ediyor.

Londra'daki King's College Üniversitesi'nden Prof. Tim Spector, uzun bir süredir, geliştirdikleri Covid-19 uygulaması Zoe'den gelen veriler ışığında belirti listesinin genişletilmesi çağrısında bulunuyordu.

Spector, "İki yıllık lobi sonunda koronavirüs semptomları nihayet değişti" dedi.

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İngiltere
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