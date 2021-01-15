HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere, 'henüz tanımlanmamış yeni Covid türleri nedeniyle' bütün uçuşları Pazartesi gününden itibaren durdurdu

İngiltere, 'henüz tanımlanmamış yeni Covid türleri nedeniyle' bütün uçuşları Pazartesi gününden itibaren durdurdu

15.01.2021 20:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere, 'henüz tanımlanmamış yeni Covid türleri nedeniyle' bütün uçuşları Pazartesi gününden itibaren durdurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'henüz tanımlanmamış Covid türlerinin yarattığı risk' nedeniyle Birleşik Krallık için bütün seyahat koridorları Pazartesi gününden itibaren kapatılacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kararın 'yeni Covid türlerin yarattığı tehlikeye karşı koruma amaçlı' olduğunu ifade etti.

Ülkeye girecek her yolcunun Covid testinin negatif olduğuna dair kanıt göstermesi istenecek.

İngiltere, Brezilya'da tespit edilen yeni tür Covid nedeniyle Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ile Portekiz'den de uçuşları durdurmuştu.

İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere'ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları nedeniyle birçok ülke de bu ülkelere karşı seyahat yasağı başlatmıştı.

İngiltere'de son 24 saatte 55 bin 761 koronavirüs vakası tespit edildi.

Resmi verilere göre, İngiltere'de son 24 saat içerisinde 55 bin 761 koronavirüs vakası görüldü.

1.248 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybederken toplam can kaybı ise 87 bin 295 olarak duyuruldu.

Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çektiNehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti
Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

İmamoğlu'ndan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

Şebnem Dönmez yıllara meydan okuyor! Hala ilk günkü gibi

Şebnem Dönmez yıllara meydan okuyor! Hala ilk günkü gibi

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı

ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı: Irak ve Afganistan’da asker sayısını azaltacağız

Pentagon'dan Irak ve Afganistan açıklaması

Nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

Nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

ABD’de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi: A20C-US

ABD’de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi: A20C-US

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Hollanda hükümeti istifa etti!

Hollanda hükümeti istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.