HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: İngiltere hükümeti, 'cinsiyetçi' bulunan kamu spotunu geri çekti

Covid: İngiltere hükümeti, 'cinsiyetçi' bulunan kamu spotunu geri çekti

29.01.2021 04:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid: İngiltere hükümeti, 'cinsiyetçi' bulunan kamu spotunu geri çekti

İngiltere hükümeti, koronavirüs salgınına karşı sosyal medya üzerinden yürüttüğü "Evde Kal. Hayat Kurtar" kampanyasında kullandığı görsellerin "cinsiyetçi" olduğu yönündeki eleştiriler üzerine bu materyalleri kullanımdan kaldırdı.

İngiltere hükümeti, sosyal medya üzerinden yürüttüğü "Evde Kal. Hayat Kurtar" kampanyasında kullandığı görsellerin "cinsiyetçi" olduğu yönündeki eleştiriler üzerine bu materyalleri kullanımdan kaldırdı.

Kampanyada kullanılan illüstrasyonda, kadınlar evde çocuklarına ders yaptırırken ve ev işleri yaparken, erkek ise koltukta dinlenirken tasvir ediliyor.

İllüstrasyon, sosyal medyada viral olup "cinsiyetçi" olduğuna dair eleştiriler alması üzerine kullanımdan kaldırıldı.

Hükümet, illüstrasyonun, hükümetin "kadınlar hakkındaki düşüncesini yansıtmadığını" açıkladı.

"Evde Kal. Hayat Kurtar. Yeni Covid-19 varyantı hızla yayılıyor" ifadesinin yer aldığı illüstrasyonda dört ev bulunuyor. Bunların üçünde kadınlar temizlik ve ütü yaparken ve çocuklara ders yaptırırken tasvir ediliyor, birinde ise bir erkek, kadın ve çocuk koltukta otururken görülüyor.

Glamour dergisi ile birlikte şikayette bulunan eski Sunday Times Style Magazine editörü Lorraine Candy, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu konuda hükümete tavsiyede bulunan zeki kadınlar hiç mi yok? Farkındalık eksikliği karşısında şaşkına döndüm" diye yazdı.

Ebeveynlik konusunda blog Yazan Anna Whitehouse ise "Bir erkek otururken kadınları ve (kız çocuklarını) 'her şeyi yapanlar' olarak göstermek gerçek olabilir, ama tepeden verilen mesaj bu olmamalı. 2021 yılında böyle bir şeye nasıl onay verildi?" dedi.

Ana muhalefet İşçi Partisi hazine bakanlığı danışmanı Bridget Phillipson, bu reklamın "kadınları 'ait oldukları yere' koyduğunu" belirterek "Hükümet daha ne kadar halktan uzak olabilir?" diye sordu.

Başbakanlık sözcüsü ise "Pandemi süresince halka bilgi sağladık. Bu reklam kadınlar hakkındaki düşüncemizi yansıtmıyor, onu kaldırdık" diye açıklama yaptı.

Reklam Standartları Kurulu, kampanyalarda, "zarar verici veya ciddi ve yaygın incinmeye yol açacak türden cinsiyet rolleriyle ilgili klişeler kullanılmamasını" öngörüyor.

Koronavirüs salgını sürecinde pek çok kuruluş, pandeminin cinsiyet eşitliği bakımından kadınlar üzerinde büyük olumsuzluklara neden olduğunu, işini kaybetme ve evden çalışma halinde iş yükünün büyük ölçüde arttığı yönünde raporlar paylaştı.

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı veriler ise koronavirüs salgınının kadınların son 25 yıldır eşitlik mücadelesinde elde ettikleri kazanımları yok edebileceğine işaret ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Fransa'dan korkutan mutasyon açıklaması!Fransa'dan korkutan mutasyon açıklaması!
WPS ile bağlanma nasıl yapılır?WPS ile bağlanma nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak Suriye açıklaması

Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak Suriye açıklaması

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Son dakika! Bakan Koca: Aşıların ikinci bölümü geliyor

Son dakika! Bakan Koca: Aşıların ikinci bölümü geliyor

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

'Orgazm' itirafı herkesi şaşırttı

'Orgazm' itirafı herkesi şaşırttı

Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı

Fransa'dan korkutan mutasyon açıklaması!

DSÖ ekibi Vuhan'da! Hastane, laboratuvar ve pazar yerleri ziyaret edilecek

DSÖ ekibi salgının başladığı yerde

KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı

KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı

Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonu ABD'de de görüldü

Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonu ABD'de de görüldü

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Çin’de 650 gramla dünyaya gelen minik maymuna rekor beğeni

Çin’de 650 gramla dünyaya gelen minik maymuna rekor beğeni

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.