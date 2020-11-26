Covid: İngiltere koronavirüsle mücadelede 2 Aralık'ta yeni aşamaya geçiyor, ülkenin çoğu 'yüksek tehdit' grubunda olacak

İngiltere hükümeti, 2 Aralık**'ta koronavirüs nedeniyle ulusal düzeyde ilan edilen 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdiğinde, hangi bölgede hangi önlemlerin uygulanacağını açıkladı. Başkent Londra ve Liverpool dahil birçok bölge, belirlenen üç risk düzeyinden ikincisi olan "orta tehdit" grubunda yer alıyor.**

Manchester, Leeds, Sheffield, Lancashire, Leicester, Lincolnshire, Slough, Bristol, Kent, Medway ve Chesterfield dahil 21 bölge ise salgının "yüksek tehdit" olarak görüldüğü ve en sıkı önlemlerin uygulanacağı üçüncü grupta olacak.

3 Aralık'tan itibaren salgın tehdidinin daha düşük görüldüğü birinci grupta ise sadece üç bölge var: Son bir haftadır hiç bir vakanın kayda geçmediği Wight Adası, Cornwall ve Scilly Adaları.

Risk grupları nüfus başına vaka sayısı ve virüsün yayılma hızı gözönüne alınarak yeniden belirlendi.

Birleşik Krallık'ı oluşturan dört bölge içinde İngiltere için geçerli olacak risk grupları listesi ve hangi bölgede hangi önlemlerin geçerli olacağı hükümetin resmi internet sitesine kondu.