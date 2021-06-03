HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: İngiltere nüfusunun yarısından fazlası iki doz aşı oldu

Covid: İngiltere nüfusunun yarısından fazlası iki doz aşı oldu

03.06.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de resmi verilere göre ülke nüfusunun yarısından fazlasına iki doz koronavirüs aşısını da vuruldu.

Covid: İngiltere nüfusunun yarısından fazlası iki doz aşı oldu

İngiltere'de resmi verilere göre ülke nüfusunun yarısından fazlasına iki doz koronavirüs aşısını da vuruldu.

Perşembe günü ikinci doz koronavirüs aşısını olan Başbakan Boris Johnson, Twitter'da "Sıranız geldiğinde aşı olun. Bu harika bir başarı. Hadi şimdi bu işi bitirelim" diye yazdı.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1400499962732060676

Birleşik Krallık'ta , 6 ay önce başlayan kitlesel aşılamada 26 milyon 422 bin 303 kişi iki doz aşı oldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise, Çarşamba günü ülke nüfusunun üçte birinin ilk doz aşılarını vurulduğunu açıkladı.

Hancock, aşılamadaki ilerleme için memnuniyetini dile getirirken, bu çalışmalarda yer alan herkese teşekkür etti.

Aşılama programından sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, İngiltere'nin "bir başka önemli dönüm noktasına" ulaştığını söyledi.

Hükümet Temmuz sonuna kadar tüm yetişkinlerin tek doz aşılanması ve 21 Haziran'a kadar da 50 yaş ve üstü kişilerin iki doz aşılanması vaadinde bulunmuştu.

Birleşik Krallık, aşılamaya başlayan ülkeler arasında en iyi durumda olan ülkeler arasında yer alıyor.

Şu anda ülkede günlük ortalama 350 bin dozdan fazla aşı yapılıyor.

İngiltere'de kullanımı onaylanan dört aşıdan üçünün, maksimum koruma sağlaması için iki doz vurulması gerekiyor.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi (PHE), Hindistan varyantının ülkede baskın koronavirüs tipi haline geldiğini açıkladı.

PHE'nin açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "Delta" olarak adlandırılan Hindistan varyantının, "Alfa" olarak adlandırılan İngiltere varyantını geride bıraktığı ve daha yüksek hastane yatışlarına yol açtığı ifade edildi.

Öte yandan ülkede günlük vaka sayısı 27 Mart'tan beri ilk kez en yüksek seviyelere ulaştı.

Açıklanan resmi verilere göre ülkede son 24 saatte 5 bin 274 yeni koronavirüs vakası bildirildi. 110 kişi hastaneye kaldırılırken, son 28 gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkan 18 kişi de hayatını kaybetti.

'Henüz sürü bağışıklığı oluşmadı'

Robert Cuffe - BBC İstatistik Müdürü

Virüsle mücadele edebilmek için sürü bağışıklığına sahip çok sayıda insana ihtiyaç var.

Tam kapanma sağlamamış bir toplumda, virüs bulaşan kişinin daha sonra 6 farklı kişiye daha virüs bulaştırdığını varsayalım.

Bu altı kişiden beşi aşı olmuş ya da daha önce koronavirüse yakalanıp atlatmışsa virüs bloke olur ve salgın küçülmeye başlar.

Ancak İngiltere henüz orada değil.

Öte yandan sürü bağışıklığı ya hep ya hiç değildir. Aşıları tam olan her insan virüsün yayılmasını zorlaştırır.

Bu da bizi daha fazla güvende tutacağını umduğumuz başarılı bir aşılama programı hakkında iyi haberler anlamına geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Wall Street Journal: Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyorWall Street Journal: Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Durum hiç olmadığı kadar ciddi! "Karadeniz de ölür"

Durum hiç olmadığı kadar ciddi! "Karadeniz de ölür"

Peş peşe korkunç kazalar: 15 ölü, 3 yaralı

Peş peşe korkunç kazalar: 15 ölü, 3 yaralı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.