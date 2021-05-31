Covid: İngiltere üçüncü dalgasının eşiğinde mi?

Halbuki 12 Nisan ile geçen hafta başı arasında yani 1,5 buçuk ay boyunca günlük vakalar hep bu sayının altında olmuştu.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ravi Gupta, yeni koronavürüs vakalarının sayısının henüz görece düşük olmasına karşın, Hindistan'da ortaya çıkan ve daha önce ülkede hakim olan mutasyona göre daha hızlı bulaştığı düşünülen varyantın, vakalarda hızlı bir artışa yol açtığına dikkat çekti.

Profesör Gupta'nın uyarıları neye dayanıyor?

BBC'nin soruları yanıtlayan Profesör Gupta, "Birleşik Krallık'ta üçüncü dalga başlamış olabilir mi?" sorusuna "Evet" diye yanıt verdi.

"Yeni vakaların sayısı katlanarak artıyor ve bunların en az üçte biri Hindistan varyantı. Tabi rakamlar şu anda görece düşük ama salgın dalgalarının tümü bir süre böyle düşük sayıların ısrarla devam etmesiyle başlıyor, sonra birden patlıyor. Dolayısıyla burada kritik olan şey yeni bir dalganın başlangıç işaretlerini görüyor olmamız."

Buna karşılık Birleşik Krallık'ta aşılananların oranının fazla olması nedeniyle, üçüncü dalganın bundan öncekilere göre patlama noktasına gelmesinin daha uzun zaman alması beklenebilir.

Profesör Gupta bunun aynı zamanda yanlış bir güven duygusu yaratması tehlikesine de işaret ediyor.

İngiltere hükümetinin Yeni Solunum Yolları Virüsü Tehlikeleri Danışma Grubu (NERVTAG) üyesi olan Profesör Gupta hükümetin salgın önlemlerinin önemli bir kısmını kaldırmak için belirlediği 21 Haziran tarihinin, "Elimizde yeterli veri toplanıncaya kadar" birkaç hafta süreyle ertelenmesi gerektiği görüşünde.