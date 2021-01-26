Covid: İngiltere, 'yüksek riskli' ülkelerden gelenleri 10 gün otellerde karantinaya almaya hazırlanıyor

İngiltere hükümeti, İngilizler dahil bazı ülkelerin vatandaşlarına, ülkeye gelişlerinde 10 gün süreyle otelde karantina altında kalma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Açıklamanın bugün ya da yarın Başbakan Boris Johnson tarafından yapılması bekleniyor.

Halen "yüksek risk" grubundaki ülkelerin vatandaşlarının çoğuna İngiltere'ye gelme izni verilmiyor. Bu nedenle uygulamanın daha çok İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturma izni olanlara yönelik olduğu belirtiliyor.

İskoçya da benzer bir uygulama planlıyor.

Hangi ülkeleri kapsayacak?

BBC'nin Newsnight programının editörü Nicholas Watt'a göre, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüyle ilgili kaygılar nedeniyle gündeme gelen uygulama, bazı Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle Portekiz'i kapsayacak.

Yeni koronavirüs varyantlarının görüldüğü Güney Afrika ve Brezilya vatandaşlarına bir süredir ülkeye giriş izni verilmiyor. Portekiz'in, Brezilya uçuşlarının çoğunun başkenti Lizbon üzerinden gerçekleşmesi nedeniyle listeye alınacağı belirtiliyor.

Watt, uygulamanın diğer ülkeleri kapsayıp kapsamayacağı konusunda henüz karar alınmadığını ancak bu konunun hâlâ tartışıldığını aktardı.