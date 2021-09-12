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Covid: İngiltere'de 3. doz takviye aşı programının gelecek ay başlaması kuvvetle muhtemel

12.09.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, takviye 3. doz Covid aşı programının uygulanacağını ve muhtemelen gelecek ay başlayacağını açıkladı.

Covid: İngiltere'de 3. doz takviye aşı programının gelecek ay başlaması kuvvetle muhtemel

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, takviye 3. doz Covid aşı programının uygulanacağını ve muhtemelen gelecek ay başlayacağını açıkladı.

Sajid Javid, aşılama programı başlamadan önce hükümetin Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nin (JCVI) "nihai tavsiyesini" beklediği için kesin başlangıç ​​tarihi vermedi.

Javid, 3. doz takviye aşısının ilk önce "en savunmasız" olan kişilere teklif edileceğini de belirtti.

Takviye aşı programının tüm yetişkinler için mi yoksa sadece daha savunmasız gruplar için mi olacağı belirsizliğini koruyor.

JCVI'nın geçen ay yayımlanan ara tavsiye notunda, 50 yaşın üzerindekilerin tümü dahil olmak üzere en savunmasız 30 milyondan fazla kişiye 3. doz aşı yapılması önerilmişti.

Perşembe günü aşılama programı hakkındaki soruları yanıtlayan Javid, "Bir takviye doz planımız olacak. Eylül ayında başlayacak. Size tam olarak ne zaman olduğunu söyleyemem çünkü başlamadan önce... uzmanlar grubumuzdan, bağımsız bilimsel ve tıbbi danışmanlarımızdan, JCVI'dan son tavsiyeyi almamız gerekiyor ve bu nedenle onların nihai görüşünü bekliyoruz" dedi.

BBC'ye konuşan JCVI üyesi Profesör Adam Finn, bazı kişilerin, özellikle de iki dozla iyi korunma olasılığının çok düşük olduğu bilinen kişilerin üçüncü bir doza ihtiyaç duyacağına "yakında karar verileceğini" söyledi.

Finn, "Ancak çok daha geniş bir takviye programı hakkında kesin bir karar vermeden önce daha fazla kanıta ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere genelinde 47 milyon 460 bin 526 kişiye ilk doz aşı uygulanırken, 41 milyon 157 bin 69 kişi aşının her iki dozunu da aldı.

Ülkede 3. doz takviye aşının gerekip gerekmediği bilimsel olarak incelenirken, kamuoyunda da tartışılıyor.

Hükümete danışmanlık yapan bir grubun üyesi olan immünolog Profesör Peter Openshaw, "takviye aşılarla ilgili sorunun tartışmalı bir soru olduğunu" söyledi.

Takviye aşı programlarının etkinliğine ilişkin çalışmaların hâlâ devam ettiğini hatırlatan Openshaw, fazla aşıları İngiltere'de kullanmak yerine yabancı ülkelere gönderme konusunda herkesin istekli olduğunu belirtti.

Ay başında, Oxford Aşı Grubu'nun başkanı, aşıların "en büyük etkiye sahip olabilecekleri" yurt dışında gönderilerek, aşılanmamış insanları koruması gerektiğini söylemişti.

Oxford-AstraZeneca aşısını üreten ekibin başındaki Profesör Andrew Pollard, takviye dozların verilip verilmeyeceğine ilişkin kararların "bilimsel olarak yönlendirilmesi gerektiğini" de belirtti.

JCVI'nın takviye aşı programıyla ilgili endişelerinin olup olmadığı sorulduğunda Javid şunları söyledi:

"Hükümet, onların tavsiyesi üzerine (takviye aşı) programına başlamak isteyecektir. Söyleyecekleri ile ilgili peşin hüküm vermek istemiyorum ama ara tavsiyelerine dayanarak, önümüzdeki ay bir takviye programına başlayacağımızı düşünebiliriz."

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