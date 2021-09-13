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Covid: İngiltere'de bir hukuk firması, otel karantinası uygulaması nedeniyle hükümete dava açıyor

13.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra merkezli PGMBM hukuk firması, Covid salgını nedeniyle Türkiye dahil bazı ülkelerden gelen yolcuların otelde karantinaya alınması uygulaması nedeniyle hükümete karşı dava açıyor. Çok sayıda yolcuyu temsilen dava açtığını belirten PGMBM, uygulama için "hukuk dışı bir şekilde hürriyetten mahrum etme" ifadesini kullandı ve bunun temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Covid: İngiltere'de bir hukuk firması, otel karantinası uygulaması nedeniyle hükümete dava açıyor

İngiltere'de bir hukuk firması, Covid salgını nedeniyle Türkiye dahil bazı ülkelerden gelen yolcuların otelde karantinaya alınması uygulaması nedeniyle hükümete karşı dava açma kararı aldı.

Londra merkezli PGMBM adlı firma, çok sayıda yolcuyu temsilen dava açacağını açıkladı.

Şirket, otel karantainası uygulaması için "hukuk dışı bir şekilde hürriyetten mahrum etme" ifadesini kullandı, bunun temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Firma, toplu dava açılmasını sağlayacak şekilde, otel karantinasına giren kişilerin kendilerine başvuru yapmasını ve böylece hükümeti kararını geri almaya zorlamayı hedefliyor.

Hükümet ise ülkeyi korumak için karantina sistemi dahil "kararlı bir eylem" halinde olduğunu, diğer ülkelerin de benzer uygulamalar yaptığını belirtti.

Türkiye de kırmızı listede

İngiltere'nin yurt dışı seyahatlerde uyguladığı trafik ışığı sistemine göre, kırmızı listede bulunan ülkelerden gelen yolcular, iki doz aşı yaptırmış ve koronavirüs test sonuçları negatif çıkmış olsalar bile, hükümetin belirlediği otellerde 11 gece karantinaya alınıyor.

Türkiye de kırmızı listede bulunuyor.

PGMBM, bu uygulama hakkında adli inceleme yapılmasını talep etti.

Ancak hükümet bu talebi reddetti.

Otel karantinası 2285 sterline (3160 dolar) mal oluyor ve bu masrafı yolcuların karşılaması gerekiyor.

Türkiye'nin yanı sıra 60'ı aşkın ülke İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alıyor.

İngiltere uluslararası seyahatler için yeşil, sarı ve kırmızı listelerini en son 26 Ağustos'ta güncelledi ve Türkiye kırmızı listede kalmaya devam etti.

İrlanda ve Norveç gibi bazı Avrupa ülkeleri de daha önce zorunlu otel karantinası uygulamasına başvurmuş ancak daha sonra yaptıkları düzenleme ile aşılarını tamamlamış yolcuları kapsam dışına çıkarmıştı.

Hukuk firmasının adli inceleme talebi karşılık bulmuş olsaydı, iki doz aşı olmuş yolculara otel karantinası uygulanmayacağı gibi, hükümetin daha önce bu durumda iken otel karantinasına alınan çok sayıda yolcuya tazminat ödemesi gerekebilecekti.

Şubat ayında başlayan uygulama kapsamında bugüne dek 100 binden fazla kişinin otel karantinasına alındığı tahmin ediliyor.

PGMBM daha önce de otel karantinasıyla ilgili dava açmıştı. Önceki dava, uygulamanın maddi sıkıntılara yol açtığı iddiasına dayanıyordu. Bunun üzerine hükümet 12 aylık taksit seçeneğini gündeme getirmişti.

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