Covid: İngiltere'de bir üniversitenin pandemi nedeniyle öğrencisine 5 bin sterlin iade etmesine karar verildi

İngiltere'de Bağımsız Hakemlik Ofisi (OIA), bir üniversitenin, ilk sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde veremediği eğitim nedeniyle bir öğrencisine 5 bin sterlin iade etmesine karar verdi. Üniversitenin adı ise açıklanmadı.

2004 yılında kurulan OIA, İngiltere ve Galler'de öğrencilerin pandeminin eğitimlerine etkilerine dair şikayetlerini inceliyor.

Son dönemde artan şikayetler arasında eğitimin kesintiye uğraması, yurtların kullanılamaması ve pratik eğitimlerin aksaması vardı.

2 binden fazla şikayet aldı

Öğrencilerin ücretsiz başvuru yapabildiği OIA, geçen yıl 2 bin 604 şikayet aldı. Bunların 500'ü koronavirüs pandemisi kaynaklıydı.

Başvurulardan biri, adı açıklanmayan bir üniversiteye yıllık 38 bin sterlin ödeyen bir tıp öğrencisine aitti.

Okuldaki tüm klinik eğitimlerin pandemi nedeniyle durmasının öğrencinin tüm pratik öğrenimini durdurduğuna karar veren OIA, bu yüzden kısmı geri ödemeye karar verdi.

OIA, bir sağlık hizmetleri öğrencisine de, yüksek lisans eğitimindeki laboratuvar projesinin iptal olması nedeniyle 1500 sterlin iade edilmesine karar verdi.