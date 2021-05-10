Covid: İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta yeni normalleşme aşaması başlıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin daha önce öngörüldüğü gibi 17 Mayıs'ta bir kademe daha gevşetileceğini teyit ederek, normalleşme sürecine ilişkin yeni detaylar açıkladı.

Konuşmasına, "gösterdiği sabır ve fedakarlıktan dolayı" herkese teşekkür ederek başlayan Johnson, yeni döneme geçmek için belirlenen kriterlerin sağlandığını, ancak tüm tedbirleri bir kenara koyamayacaklarını anlattı.

Hükümetin açıkladığı takvime uygun olarak 17 Mayıs'tan itibaren pubların, restoranların, kafelerin iç mekanları açılacak, oteller müşteri kabul etmeye başlayacak, sinema ve tiyatrolar uzun aradan sonra perdelerini izleyiciye açacak.

Yeni dönemde okulların ortak alanlarında ve sınıflarda öğrencilerin maske takması zorunluluğu da kaldırılacak.

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da son 24 saatte Covid sebebiyle kimsenin ölmediği duyuruldu. Galler'de ise yalnızca dört kişi Covid kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

'Yeni aşama için dört kriter sağlandı'

İngiltere Başbakanı Johnson, "herkesin çabası sayesinde" İngiltere'de Covid önlemlerinin bir aşama daha gevşetilmesi için dört kriterin sağlandığını söyledi.