Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek

Birleşik Krallık'ta koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına bugün itibarıyla geçiliyor. Yeni dönemde, kafe, restoran ve barların iç mekanlarına da müşteri kabul edilebilecek.

Başbakan Boris Johnson, insanların koronavirüs sebebiyle durdurduğu hayatlarına yeniden başlamaları gerektiğini söyledi.

Herkesin yine de dikkatli olmak konusunda uyaran Johnson, insanları haftada iki kez test yaptırmaya, hijyen kurallarına uymaya ve vakti geldiğinde de aşı olmaya çağırdı.

Kapanma döneminden çıkarak büyük bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirten Johnson, "Ancak bir sonraki adımını büyük bir dikkatle atmalıyız. Bugün yeni özgürlüklerimizin tadını çıkarırken virüsü uzak tutmak adına herkesi dikkatli olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum" diye konuştu.

İngiltere ve İskoçya'da herkes, semptom göstermese dahi 30 dakikada sonuç verebilen test kitlerini ücretsiz sipariş verebiliyor. Galler ve Kuzey İrlanda'da ise bu imkan evden çalışamayan kişiler için geçerli.

Normalleşme nasıl sağlanacak?

Birleşik Krallık'ta bugün itibarıyla yeni döneme geçilse de süreç İngiltere, İskoçya ve Galler'de farklı şekilde uygulanacak. Artan vakalar sebebiyle İskoçya'nın Glasgow ve Moray bölgelerinde kısıtlamalar kaldırılmayacak.