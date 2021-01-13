Covid: İngiltere'de denenen yeni tedavi nasıl uygulanıyor, umut ışığı olabilir mi?

Koronavirüsün, bağışıklık sistemimizi aşmak için bu proteinin üretimini baskıladığı sanılıyor.

İngiltere'deki Southampton Üniversite Hastanesi'nde geliştirilen tedavi, merkezi aynı kentte olan Synairgen biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirildi.

Ayrıca, tedavi gören hastalarda nefes darlığı şikayetinin "önemli ölçüde" azaldığı, hastanede tedavi süresinin ise üçte bir oranında azalarak ortalama 9 günden 6 güne düştüğü belirtildi.

Synairgen, inteferon beta tedavisi uygulanan hastaların iyileşme ihtimalinin 2-3 kat arttığını ve günlük yaşamlarını sürdürebildiklerini iddia etti.

Geçen yıl yapılan ikinci faz deneylerin sonuçları da umut vericiydi.

Synairgen şirketinin daha önce yaptığı klinik deneyler, bu proteinin, bağışıklık sistemini harekete geçirdiği ve astım ve diğer kronik akciğer hastalarında da rahatlıkla kullanılabileceğini gösterdi.

Proteinin bu şekilde doğrudan akciğerlere ulaştırılmasının, bağışıklık sistemi hali hazırda zayıflamış hastaların bile virüse karşı daha güçlü tepki vermesini sağlayacağı düşünülüyor.

Yeni tedavi de bu proteinin solunum yoluyla buğu (aerosol) halinde doğrudan akciğerlere ulaşmasını sağlıyor.

Ancak bu deneme küçük çaplıydı ve sadece 100 hastayı kapsıyordu. Yaygın kullanım onayı verilmesi için daha fazla denemelere ihtiyaç vardı.

3. faz denemeler

Üçüncü faz denemelere denk düşen yeni aşamada tedavi 20 ülkeden 600 hastaya uygulanacak.

Daha önce olduğu gibi, bu hastaların yarısına interferon beta tedavisi, diğer yarısına ise herhangi bir ilaç içermeyen plasebo uygulanacak.

Denemeleri yürüten ekip, yaz başında sonuçların alınmasını bekliyor. Sonuçların ilk denemede ortaya konduğu kadar olumlu olması halinde, İngiltere ve diğer ülkelerde ilaca kısa süre sonra kullanım onayı verilmesi bekleniyor.

Southampton Üniversitesi'nde denemeleri yürüten ekibin sorumlusu Prof. Tom Wilkinson, etkili olduğunun kanıtlanması halinde yeni ilacın, aşılara ek tedavi olarak gerektiğinde uygulanacağını belirtiyor.

Wilkinson, bütün dünyada aşılama çalışmalarının tamamlanmasının uzun süre alacağını, bu süreçte birçok kişinin Covid tedavisine ihtiyaç duyacağını ifade ediyor.

Ayrıca koronavirüsün mutasyona uğrayarak yeni varyantlar geliştirmesi de aşıların daha az etkili olmasına ve hastalığın yeniden gelişmesine neden olabilir.