Covid: İngiltere'de enfeksiyon seviyesinde keskin bir yükseliş yaşanıyor

Bilim insanlarından hastane doluluk oranları için uyarı

Şu anda iki yeni tip koronavirüs varyantı mevcut. Bunlardan ilki İngiltere'nin Kent şehrinde tespit edilmiş olanı. Bu varyant İngiltere'nin güney ve doğu bölgelerinde de ciddi bir artışa sebep oldu. Artış hastanelerde doluluğu da beraberinde getirdi.

Bilim insanları hükümeti Britanya'nın geri kalanı için de hastanelerdeki doluluk oranlarının artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yeni varyantın daha ciddi hastalıklara sebep olduğu konusunda bir kanıt olmasa da, yayılım hızı eskisine oranla çok daha fazla.