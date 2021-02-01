HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: İngiltere’de Güney Afrika kaynaklı iki yeni mutasyon vakası sonrası acil test programı başlatılıyor

Covid: İngiltere’de Güney Afrika kaynaklı iki yeni mutasyon vakası sonrası acil test programı başlatılıyor

01.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid: İngiltere’de Güney Afrika kaynaklı iki yeni mutasyon vakası sonrası acil test programı başlatılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görülmesi üzerine bazı bölgelerde acil Covid-19 testleri yapılması kararlaştırıldı. Woking kasabasında tüm evlere koronavirüs test kitleri gönderilecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görülmesi üzerine bazı bölgelerde acil Covid-19 testleri yapılması kararlaştırıldı.

Surrey bölgesinde bu tür iki vaka görüldü.

Bu kişilerin son dönemde hiç seyahat etmediklerinin anlaşılması ve önceki vakalarla bir bağlarının olmaması endişeye neden oldu.

Surrey'nin yanı sıra Londra'nın diğer bazı bölgeleri, Kent, Hertforshire ve Walsall'da belirti göstermeyenler dahil herkese test yaptırmaları çağrısı yapıldı.

Woking kasabasında tüm evlere koronavirüs test kitleri gönderilecek.

İngiltere'de daha önce görülen yeni tür virüsün Güney Afrika kaynaklı olduğu açıklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiNobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüs' tanısı koyan kit geliştirdi

Türk bilim insanından çığır açacak buluş!

ABD'de yok böyle şans dedirten olay! Büyük ikramiye 6. kez vurdu

'Yok böyle şans' dedirtti! Büyük ikramiye 6. kez vurdu

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden Trouw, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin kapatılmasını istedi

Wilders'a şok! Partisinin kapatılması istendi

Trump’ın damadı Kushner Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti! Koronavirüs salgını hiçe sayıldı

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.