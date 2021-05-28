Covid: İngiltere'de Hindistan varyantı yüzünden '21 Haziran'da tam açılma' hedefi gecikebilir

Kapanma önlemlerine ve h**ızlı aşılama ile koronavirüs**ün yayılma hızını**n azal**dığı İngiltere'de, son birkaç haftadır ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan varyantın hakim olması ve günlük vaka sayılarındaki artışlar**, 21 Haziran için planlanan "normalleşmeye geçiş**" hedefinin gecikebileceği endişesine yol açtı.

27 Mayıs itibarıyla Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da günlük vaka sayısı bir hafta öncesine göre 668 artarak 3542 oldu.

Bu artışların kısmen Mart ayının sonundan bu yana aşama aşama sosyal önlemlerin hafifletilmesi kısmın de ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen yeni varyantın, yeni koronavirüs vakalarının dörtte üçünü oluşturmasıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.

Vakalardaki artışlar ülke genelinden çok Bolton, Bedford, Blackburn, Glasgow gibi bazı bölgelerde yoğunlaşıyor.

Başbakan Boris Johnson dün 21 Haziran'da "normalleşmeye geçiş" hedefiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, İngiltere'nin bütün sınırlamaları kaldırmak için gerekirse bekleyebileceğini ama şu anda gecikmeyi gerektirecek bir veri olmadığını söylemişti.