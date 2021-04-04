Covid: İngiltere’de kitlesel etkinliklere dönüş için pilot uygulamalar planlanıyor

İngiltere'de hükümet, spor müsabakaları, konferanslar ve gece hayatındaki kitlesel etkinliklerin yeniden güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Covid pasaportu da dahil bir dizi önlem hazırlığı yapıyor.

Pilot uygulamalar Mayıs ayında Londra'da oynanacak FA Cup yarı final ve final müsabakaları, Sheffield'taki Dünya Snooker Şampiyonası ile birlikte Liverpool'daki bir iş konferansı ve gece etkinliklerinde yapılacak.

İlk deneme etkinliği ise 16 Nisan'da Liverpool şehrinde bir komedi programı olacak. İzleyicilerden etkinlik öncesinde ve sonrasında Covid-19 testi istenecek.

Spor Bakanı Nigel Huddleston, pilot uygulamalarda hijyen önlemleri ile birlikte mekanlara yapılacak tek yönlü giriş ve çıkışların da deneneceğini söyledi.

Pilot uygulamalar kapsamında tutulacak Covid pasaportuyla kişilerin aşı olup olmadığı ve doğal bağışıklık bilgisi ile birlikte negatif test sonucu gibi bilgiler görüntülenebilecek.

Ancak bu uygulamanın, elektronik ortamda mı, yoksa kağıt belgeler üzerinden mi yapılacağı henüz belli değil.