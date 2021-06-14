Covid: İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek

Ancak son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte bazı bilim insanları, normalleşme öncesi daha fazla kişinin iki doz aşı olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Ancak maske ve sosyal mesafe uygulaması devam edecek.

Hükümetin koronavirüs normalleşmesindeki yol haritasına göre, dördüncü aşamada sosyal temas kısıtlamalarının tümünün kaldırılması gerekiyor. Düğünlerde ve kapalı etkinlik alanlarında da kişi sınırlaması olmayacak.

Başbakan Boris Johnson'ın bu kararı gün içinde açıklaması bekleniyor. Karar, milletvekillerinin oyuna sunulacak. Johnson'ın da üyesi olduğu Muhafazakar Parti'nin ise karara itiraz etmesi bekleniyor.

Buna göre gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilenlerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek.

Hükümet yetkililerinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, 17 Mayıs'ta geçilen üçüncü aşama, 21 Haziran'dan sonra dört hafta daha uygulanacak.

İngiltere'de Delta varyantının yayılması ve vaka sayılarının artması üzerine, 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelenecek. Kararı Başbakan Boris Johnson'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Buna göre sosyal mesafe ve temas kuralları uygulanmaya devam ederken aşıların tamamlanması; Covid-19 bulaşan kişilerin sayısı artsa bile hastaneye yatışların büyük oranda azalmasına yardımcı olacak.

Johnson, Pazar günü G7 zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ertelemeyle ilgili son kararın henüz alınmadığını belirtmişti.

İskoçya'da 28 Haziran itibariyle yeni bir aşamaya geçilecek. Bu tarihten itibaren kapalı alanlarda daha fazla kişi bir araya gelebilecek ancak sosyal mesafe kuralı uygulanmaya devam edecek.

Kuzey İrlanda'da da yeni aşamaya 21 Haziran'da geçilmesi planlanıyordu. Galler'de ise 21 Haziran'dan sonra yeni bir aşamaya geçilip geçilmeyeceğine karar verilecek.

Başbakan Johnson daha önce, normalleşme adımlarının geri dönüşünün olmayacağını; bu sebeple emin olmadan yeni bir adım atılmayacağını söylemişti.

İlk olarak Hindistan'da çıkan Delta varyantı, şu an İngiltere'de tespit edilen koronavirüs vakalarının yüzde 90'ını oluşturuyor.

Delta varyantının, İngiliz varyantı olarak da bilinen Alfa varyantından yüzde 60 daha fazla bulaşıcı olduğu ve hastaneye yatışları da iki kat artırdığı tahmin ediliyor.