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Covid: İngiltere'de sağlık çalışanlarından hükümete "Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın" çağrısı

20.10.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de vaka sayıları artarken, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Konfederasyonu, kalabalık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu da dahil olmak üzere hükümete bazı önlemleri acilen uygulamaya koyma çağrısı yaptı. Hükümet ise Covid önlemlerini geri getirmeyi şu an planlamadığını ancak verileri "çok yakından takip ettiğini" söylüyor. Ülkede günlük vaka sayıları son 7 gündür 40,000’in üzerinde.

Covid: İngiltere'de sağlık çalışanlarından hükümete "Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın" çağrısı

İngiltere'de sağlık çalışanları hükümete, kış aylarında bir "kriz" yaşanmasından kaçınılması için acilen bazı Covid önlemlerini devreye sokma çağrısı yaptı.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Konfederasyonu, kalabalık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu da dahil olmak üzere hükümetin "B Planı"nı şimdiden uygulaması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de vakalar keskin bir şekilde artıyor ancak can kaybı kış aylarının en kötü günlerinin çok altında.

Hükümet, Covid önlemlerini geri getirmeyi "kesinlikle planlamadığını", ancak verileri "çok yakından takip ettiğini" açıkladı.

Salı günü bildirilen 43,738 yeni Covid vakası ile günlük vakalar art arda yedi gün boyunca 40,000'in üzerine çıktı.

223 kişi de hayatını kaybetti. Bu, Mart ayından bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı sayısı.

Hükümetin kış planına göre, mevcut önlemler NHS üzerinde baş edilemeyecek boyutta baskı yaratırsa, bazı ortamlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve aşı pasaportlarının uygulamaya konması gibi adımlar B Planı'nın parçası olarak düşünülebilir.

'Kayıtlara geçen zorlu kış olabilir'

NHS Konfederasyonu Başkanı Matthew Taylor, hastanelerin aşırı baskı altında kalmasını önlemek için hükümeti bu ek önlemleri şimdiden uygulamaya çağırıyor.

Taylor, "NHS bu kışın, kayıtlara geçen en zorlu kış olma ihtimaline göre hazırlık yapıyor" dedi.

"Hükümetin B Planı'nı gecikmeden yürürlüğe koyma zamanı geldi çünkü önleyici tedbirler olmadan bir kış krizine girme riskimiz var."

Taylor, "Panik düğmesine basmadan önce Covid vaka sayılarının fırlamasını ve NHS üzerindeki baskının aşırı yükselmesini beklememeliler" diye ekledi.

A woman wearing a face covering while she is vaccinated

NHS Konfederasyonu ayrıca, salgınla en önde mücadele edenlere yardımcı olmak için "B Planı artı" olarak adlandırdığı bir dizi önlem çağrısında da bulundu.

Bu, insanları aşı olmaya, randevularına zamanında gitmeye ve hatta Ulusal Sağlık Hizmetleri'ni desteklemek için gönüllü olmaya teşvik etmeyi içeriyor.

Bu talepler, Başbakan Boris Johnson'ın Salı günü Kabine'ye İngiltere'nin "zor bir kış" ile karşı karşıya olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Bir başbakanlık sözcüsü, 'B Planı' acil durum önlemlerini devreye sokmanın şu an planlanmadığını söyledi, ancak "Tabii ki artan vaka oranlarını çok yakından izliyoruz" dedi.

İngiltere'deki yeni Covid vakalarının yedi günlük ortalaması, Ekim başında günde yaklaşık 34,000 iken günde 44,145'e yükseldi.

İngiltere'de hastanelerde hasta sayısı bir haftada %10 arttı ve 11 Ekim'de 7,039 olan sayı Pazartesi günü 7,749'a yükseldi.

Pozitif çıkan koronavirüs testinden sonraki 28 gün içindeki can kayıplarına ilişkin Salı günkü sayı, 9 Mart'tan bu yana görülenlerin en yükseğiydi.

Fakat hafta sonunda raporlamalardaki gecikmeler nedeniyle günlük sayıların Salı günleri genellikle daha yüksek olduğu kaydediliyor.

Bu arada yetkililer, giderek artan sayıda vaka sayısına neden olan Delta virüsünün yeni varyantını izlediklerini söylüyorlar.

Başbakanlık, bu varyantın "daha kolay yayıldığını gösteren hiçbir kanıt olmadığını" açıkladı.

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