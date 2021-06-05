Covid: İngiltere'de sağlık otoritelerine göre, vaka sayılarındaki artış hastane başvurularına 'ciddi düzeyde' yansımıyor

İngiltere'de daha önceden koronavirüsün Hindistan varyantı olarak bilinen Delta varyantının yayılması, günlük yeni vaka sayılarını artırdı. Son 24 saatte 5 bin 765 yeni vaka tespit edilirken, yaşamını yitirenleri sayısı 13 olarak kayda geçti. Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) kapsamındaki hastaneleri temsil eden NHS Providers adlı kurumun başkanı Chris Hopson, artan vaka sayılarının hastane başvurularına ve ölüm oranlarına yansımadığını kaydetti. Hopson, Delta varyantıyla hastanelerde tedavi altına alınanların sayısının arttığını, ancak artışın "ciddi düzeyde" olmadığını vurguladı. Hopson, Delta varyantının en çok etkilediği Bolton'daki hastanelerde genellikle genç hastaların bulunduğunu, iki doz aşı olanların ise çok nadiren hastaneye başvurduğunu söyledi. Sağlık otoritelerine göre bu durum, "Covid kapmakla ciddi hastalık arasındaki zincirin aşı sayesinde kırıldığını" gösteriyor. İngiltere'de bugün itibarıyla yetişkin nüfusun yüzde 76,2'sine en az bir doz Covid aşısı yapıldı. Yüzde 51,6'ya ise iki doz Covid aşısı yapıldı.

Öte yandan bilim insanları yeni Covid varyantının "kaygı verici biçimde yayıldığını" da ekliyor. Vaka sayılarının Mart sonundan bu yana en yüksek seviyelerine çıkması, ülkede Delta varyantının baskın tip olmasıyla ilişkilendiriliyor. Hastaneye yatırılan hastaların salgının ilk günlerine göre "çok daha genç" olduğunu söyleyen Hopson, yoğun bakım ünitelerine daha az ihtiyaç duyulduğunu kaydediyor. Delta varyantı 'baskın Covid tipi' oldu Hafta içinde İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi (PHE), Delta varyantının ülkede baskın koronavirüs tipi haline geldiğini açıkladı. PHE, İngiltere'nin kuzey batısının varyanttan en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi. Bolton kentinde delta varyantı görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 795 artarak, 2 bin 149'a yükseldi. Blackburn ve Darwen kentlerinde ise yaklaşık iki kat artarak toplamda 724'e yükseldi. Ancak bilim insanları, Bolton'daki bulaşma oranının düşme eğilimi gösterdiğini ve alınan önlemlerin başarılı olduğuna dair güçlü işaretler olduğunu belirtti. İngiltere ve İskoçya'dan yapılan ilk analizlere göre, Delta varyantının bulaştığı kişilerin hastane yatışı olasılığının iki kat daha fazla olabileceği düşünülüyor.