Covid: İngiltere'de sosyal mesafe ve maske kurallarının olmadığı pilot festivale 5 bin kişi katıldı

İngiltere'nin Liverpool kentinde Pazar günü, normalleşme sürecinde etkinliklerin güvenli şekilde nasıl yapılacağını tespit etme amacıyla bir konser düzenlendi. Konser, pandeminin başlamasından bu yana ülkede kapalı alanda gerçekleştirilen en büyük etkinlikti ve 21 Haziran'dan sonra yaz festivallerinin nasıl yapılabileceğini anlamak amacıyla organize edildi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarının olmadığı konsere 5 bin kişi katıldı.

Bilet alan herkesten, konserden bir gün önce test yaptırmaları istendi. Konsere test sonucu negatif olanlar alındı.

Ayrıca konsere gelen izleyicilerden etkinlik günü ve etkinlikten 5 gün sonra daha hassas sonuçlar veren PCR testlerini yapmaları istendi.

Bilim insanları etkinlikte ayrıca izleyici hareketi ve etkileşimi, havalandırma, süre, yemek ve alkol tüketimi gibi faktörleri de inceledi.

İngiltere'de 21 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinin dördüncü ve son aşamasına geçilecek. Bu tarihte gece kulüpleri de yeniden açılacak.

Sefton Park'taki etkinlikte kapılar saat 16.30'da açıldı. 17.30'da kabinde indie marşları çalan DJ performansı sırasında insanlar yalnızca omuz omuza gelmedi, pek çok insan omuzlar üstüne de alındı.