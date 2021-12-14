HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: İngiltere'de üçüncü doz aşı randevularına talep, internet sitesini çökertti

Covid: İngiltere'de üçüncü doz aşı randevularına talep, internet sitesini çökertti

14.12.2021 05:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 30 yaş üzeri nüfusa üçüncü doz aşı randevularının açılmasıyla birlikte, Ulusal Sağlık Sistemi'nin internet sitesi yoğun talep nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaştı.

İngiltere'de 30 yaş üzeri nüfusa üçüncü doz aşı randevularının açılmasıyla birlikte, Ulusal Sağlık Sistemi'nin internet sitesi yoğun talep nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaştı.

Başbakan Boris Johnson, 500 binden fazla kişinin dün site üzerinden randevu aldığını açıkladı.

Bu yoğunluk, sitenin zaman zaman çökmesine yol açtı.

Başbakan Johnson, bu ay sonuna kadar 18 yaş üzeri herkese aşı randevusu alma imkanı tanıyacaklarını söylemişti.

Öte yandan Ulusal Sağlık Sistemi'nin ücretsiz olarak dağıttığı hızlı antijen testlerinin internet üzerinden siparişleri de yoğun talep nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Ülkede bugünden itibaren Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin temas ettiği çift aşılı insanlardan yedi gün boyunca her gün antijen testi yaptırmaları istenecek.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, ellerinde yeterli sayıda test olduğunu fakat aşırı talep nedeniyle bunun dağıtımında sorun yaşandığını söyledi.

Javid, alışveriş sitesi Amazon'un da dahil olduğu bazı şirketlerle dağıtım için görüştüklerini açıkladı.

Ülkede 30 yaş üzeri nüfusa üçüncü aşı randevuları dün açılırken 18-29 yaş arası kişiler de yarından itibaren randevu alabilecek.

Randevu almadan, sırada bekleyerek aşı yaptırılabilen sağlık merkezlerinde de uzun kuyruklar oluştu.

Çok sayıda kentte kuyruklar, yağmura rağmen yüzlerce kişilik uzunluğa ulaştı.

İngiltere'de her gün bir milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

İlk bulgulara göre Omicron varyantına karşı iki doz aşının etkisinin yüzde 30-40 seviyesine düştüğü, üçüncü doz aşıyla semptom göstermeye karşı etkinliğin tekrar yüzde 70 seviyesine çıktığı açıklanmıştı.

Önceki varyantlara göre daha hızlı yayılan Omicron sayısı her 2-3 günde bir ikiye katlanıyor.

Pazartesi günü ülkedeki 54 bin vakanın 4 binden fazlası Omicron oldu.

Fakat Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği tahmin yöntemlerine göre tespit edilmeyen vakalar da katıldığında ülkede her gün 200 bin kişi Omicron'a yakalanıyor olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Sahne şovu kötü bitti! Metrelerce yüksekten yere çakıldılarSahne şovu kötü bitti! Metrelerce yüksekten yere çakıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Öğrenci yurdunda acı olay! Genç kız kurtarılamadı

Öğrenci yurdunda acı olay! Genç kız kurtarılamadı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.