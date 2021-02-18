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Covid: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ülkede koronavirüs vaka sayısı Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı

18.02.2021 18:15 | Son Güncelleme:
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Covid: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ülkede koronavirüs vaka sayısı Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ülkede koronavirüs vaka sayısı Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı. Bilim insanları, İngiltere genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasının ardından vaka sayısında büyük bir düşüş görüldüğünü söylüyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ülkede koronavirüs vaka sayısı Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı. Bilim insanları, İngiltere genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasının ardından vaka sayısında büyük bir düşüş görüldüğünü söylüyor.

Imperial College London'ın araştırmasında, başkent Londra'da Ocak ayından bu yana koronavirüs vakalarındaki düşüşün yüzde 80'i bulduğu tespit edildi.

Araştırmaya göre 4-13 Şubat tarihleri arasında İngiltere'de her 200 Covid-19 testinden birinin sonucu pozitif çıktı. Bu oran, geçen yıl Eylül ayı sonlarındaki düzeyle benzerlik gösteriyor.

Rastgele seçilen kişilerle yapılan 85 bin testin incelendiği çalışmada, sosyal mesafe ve kısıtlamaların salgının yayılmasını önlemede büyük etkisi olduğu sonucuna varıldı.

Ancak araştırmada salgının yayılma düzeyinin hala yüksek olduğuna da dikkat çekildi.

Araştırma ekibinin başındaki Prof. Paul Elliott, vaka sayılarındaki düşüşün "ümit verici" olduğunu söyledi.

Ekibe göre İngiltere'de virüs bulaştırma katsayısı 0,72 düzeylerine kadar indi. R0 olarak bilinen bu katsayı, Ekim ayından bu yana 1'in üzerindeydi.

İngiltere'de 16 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.

Vaka sayılarının düşmesi üzerine hükümetin Covid kısıtlamalarını gevşetmesi gündeme gelmeye başladı.

Başbakan Boris Johnson ise buna yalnızca verilerin ışığında karar verilebileceğini söyleyerek gevşemenin "dikkatli şekilde" gündeme alınacağını söyledi.

Koronavirüs

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