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Covid: İngiltere'deki bir araştırmaya göre 5 Kasım'da yürürlüğe giren önlemlerle koronavirüs vakaları üçte bir azaldı

30.11.2020 13:16 | Son Güncelleme:
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Covid: İngiltere'deki bir araştırmaya göre 5 Kasım'da yürürlüğe giren önlemlerle koronavirüs vakaları üçte bir azaldı

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, koronavirüse karşı 5 Kasım'da yürürlüğe giren önlemlerin vakaları üçte bir oranında azalttığına işaret ediyor.

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, koronavirüse karşı 5 Kasım'da ülke çapında yürürlüğe giren önlemlerin vakaları üçte bir oranında azalttığına işaret ediyor.

Ancak salgından en fazla etkilenen bazı bölgelerde büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen vakaların sayısının hâlâ yüksek olduğu görülüyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bu veriler, henüz ayağımızı pedaldan çekemeyeceğimizi gösteriyor" dedi.

Son bulgular, Imperial College London'ın 13-24 Kasım tarihleri arasında 100 binden fazla kişiye yaptığı testlerin sonuçlarına dayanıyor.

Bu çalışmanın ülkedeki Covid-19 tablosuna ilgili en güncel verileri kapsadığı belirtiliyor.

Bulaştırma katsayısı azaldı

Hükümet 5 Kasım'da elzem olmayan tüm dükkanlarla, barlar ve restoranların 2 Aralık'a kadar kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Araştırmayı yapan uzmanlara göre, bir kişinin virüsü bulaştırabileceği kişi sayısını gösteren R0 katsayısı 0,88'e düştü. Bu da salgının yavaşladığını gösteriyor.

Yeni karantina önlemlerinin devreye girmesinden önce her 10 bin kişiden 132'si koronavirüs taşıyıcısıydı. Şimdi bu sayı 96'ya düşmüş durumda.

Ülkede Ekim sonu itibarıyla günde ortalama 100 bin vaka görülüyordu. Yeni enfeksiyonların sayısının şimdi 72 bin'e düştüğü belirtiliyor.

Sonuçları Ekim sonunda açıklanan benzer bir araştırma, vaka sayılarının hızla arttığını ve her dokuz günde bir ikiye katlandığını gösteriyordu.

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Her 100 kişiden biri hasta

Yeni sonuçlar, vaka sayılarının aşağıya çekilmesine rağmen, salgının yavaşlama hızının, son dönemdeki tırmanma hızından daha yavaş olduğuna işaret ediyor.

Bu veriler vaka sayısının her 37 günde bir yarıya düşebileceğini ortaya koyuyor.

Ülkede vaka sayısının en fazla olduğu İngiltere'nin kuzeybatı ve kuzeydoğusunda enfeksiyonların yarı yarıya azaldığı belirtiliyor.

Araştırmaya göre 5 Kasım'dan sonraki bir hafta içinde vaka sayılarında artış yaşandı.

Bu artış, yeni önlemlerin devreye girmesinden önceki sosyalleşmeye bağlanıyor. Testler bir kişinin hastalığa yakalandığını, bu kişinin virüsü kapmasından ortalama beş gün sonra belirleyebiliyor.

Uzmanlara göre son verilere rağmen ülkede vaka sayısı hâlâ çok yüksek. Ülkede her yüz kişiden biri koronavirüse yakalanmış durumda. Vakaların yeniden artmaya başladığı Eylül'de bu oran yarı yarıyaydı.

Koronavirüs

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