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Covid: İngiltere'deki son araştırmanın bulguları neler?

06.04.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmperial College London'ın İngiltere'de yaptığı yeni bir araştırma, son Covid-19 dalgasının çocuklar ve gençler arasında pik seviyeye ulaştığına, ancak 55 yaş üstü kişilerde yayılmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Covid: İngiltere'deki son araştırmanın bulguları neler?

Imperial College uzmanlarının React adlı araştırmasına göre Mart ayında İngiltere'de nüfusun yüzde 6,37'si koronavirüse yakalandı ve bu oran bir rekor.

Araştırmacılar, virüsün gençler arasında en üst düzeye ulaştığını ancak 55 yaş üstü kişilerde ve toplumun en savunmasız kesimlerinde yayılmaya devam ettiğini belirtiyor.

Uzmanlar, vaka sayılarında yaşanan bu yükselişin BA.2 olarak adlandırılan ve diğerlerinden daha bulaşıcı olan Omicron varyantından kaynaklandığını düşünüyor.

8-31 Mart arasında 109 bin kişiden alınan sürüntü örnekleriyle yapılan çalışmanın bulguları, Şubat ayında İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının sona ermesinden sonra vaka sayılarının yaklaşık yüzde 3 arttığını gösteriyor.

Çalışma, Mart sonunda vaka sayılarının çocuklar arasında en üst düzeye ulaştığına, 18-54 yaş arasındaki yetişkinlerde ise duraklamaya geçtiğine işaret ediyor.

Imperial College London'da Epidemiyoloji Başkanı olan ve araştırmayı yöneten Profesör Paul Elliott, "Genç gruplarda vaka sayılarının düşüyor olması bize güven veriyor. Sayılar sonsuza kadar artamazdı" diyor.

Ancak Elliott, virüsün 55 yaş üstü insanlarda ve çeşitli hastalıkları olup daha savunmasız olan kişilerde yayılmaya devam etmesinin "endişe verici" olduğunu ekliyor.

Araştırmadan elde edilen veriler, 31 Mart'ta 55 yaş üstü kişilerin yüzde 8,31'inin Covid-19'a yakalandığını, bu yaş grubunda vaka sayılarının Mayıs 2020'den bu yana neredeyse 20 katına çıktığını gösteriyor.

Imperial College London ekibine göre mobil telefonlardan elde edilen veriler, insanların son haftalarda daha çok sosyalleştiğini, artışın bundan kaynaklanıyor olabildiğini öne çıkarıyor.

Elliot, "Aynı zamanda 55 yaş üstü grupların üçüncü hatırlatma aşısını Ekim veya Kasım ayında yaptırdığını biliyoruz, aşı etkisini kaybediyor olabilir" diyor.

OMİCRON XE VARYANTI

Araştırma kapsamında Mart ayında alınan yaklaşık 3 bin 400 pozitif test örneği, baskın varyantı tespit etmek üzere labaratuvarda test edildi.

Örneklerin yüzde 90'ının Omicron'un BA.2 varyantı olduğu ortaya çıktı. 5 örneğin ise Omicron XE adlı yeni varyanttan oluştuğu tespit edildi.

Omicron XE varyantının Omicron BA.1 ve BA.2 varyantlarının karışımından oluştuğu düşünülüyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre ülkede 22 Mart'a kadar toplam 637 Omicron XE vakası tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü ise XE varyantının BA.2'ye göre yüzde 10 oranında daha bulaşıcı olabileceğini, bu konuda araştırmaların devam ettiğini ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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