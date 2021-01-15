HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaatten aşı yaptırmaları istendi

Covid: İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaatten aşı yaptırmaları istendi

15.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid: İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaatten aşı yaptırmaları istendi

Hutbede aşının "helal" olduğu belirtilerek, aşıların insanın DNA'sını değiştireceği ya da aşıyla birlikte çip takılacağı gibi komplo teorilerine itibar edilmemesi istendi. Hutbede ayrıca 'Kendimizi ve başkalarını korumak ahlaki görevimizdir" denildi.

İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaate Covid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Hutbede aşının "helal" olduğu belirtilerek, aşıların insanın DNA'sını değiştireceği ya da aşıyla birlikte çip takılacağı gibi komplo teorilerine itibar edilmemesi istendi.

Hutbede ayrıca 'Kendimizi ve başkalarını korumak ahlaki görevimizdir" denildi.

İngiltere'de koronavirüs aşıları geçen ay yapılmaya başlanmıştı.

Ancak başta Londra ve İngiltere'nin doğusu olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde aşı yaptıranların sayısı belirlenen hedeflerin gerisinde kaldı. Bunun aşıyla ilgili kuşku ve kaygılardan kaynakladığı belirtiliyor.

Ülkedeki Müslümanları aşı yaptırmaya teşvik etmeyi amaçlayan girişime, Ulusal Cami ve İmam Danışma Kurulu (Minab) ile Britanya İslami Tıp Birliği öncülük ediyor.

'Müslümanlar günah keçisi ilan edilebilir'

Guardian gazetesine göre Minab'ın Leeds sorumlusu Qari Asim, "Aşılarla ilgili şüpheler iki şeyden kaynaklanıyor. Birincisi aşının helal olup olmadığına ilişkin meşru kaygılar. Bu konuyu inceledik ve Birleşik Krallık'ta yapılan iki aşının da dinen sakıncalı olmadığını gördük" dedi.

Asim şöyle devam etti:

"İkincisi de söylentiler, mitler, komple teorileri ve yalan haberler. Biz bunları çürüttük. Yanlış bilgi insanların hayatlarına mal olabilir ve bunlara karşı çıkılmalıdır."

Aşılarla ilgili en yaygın mitlerden biri aşılama sürecinde insanlara çip takılacağı.

Asim, "Günümüzde, telefonlarımız, güvenlik kameraları, GPS ve diğer teknolojik cihaz ve sistemlerle özel hayatlarımıza görülmedik şekilde müdahale ediliyor. Aşıların izleme ya da bilgi toplama girişimleriyle bağlantısı yok. Aşıların insanların genlerini değiştireceği de doğru değil" diye konuştu.

Qari Asim, aşı yaptırma oranlarının düşük çıkmasının, Müslümanları günah keçisi haline getirmesinden ve bunun İslamofobi'yi güçlendirmesinden endişe ettiklerini vurguladı.

Ülkedeki Müslümanları aşı yaptırmaya ikna etmek için internet üzerinden seminerler düzenlenirken, İngiltere İslam Konseyi, İngiltere İslami Tıp Birliği'nin Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca aşılarının hayvansal ürün ve insan embriyosu hücresi içermediğine açıklamasını paylaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Hollanda hükümeti istifa etti!Hollanda hükümeti istifa etti!
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

Tepki yağdı! 'Mide bulandırıyorsun'

Tepki yağdı! 'Mide bulandırıyorsun'

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

Nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

ABD’de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi: A20C-US

ABD’de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi: A20C-US

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Hollanda hükümeti istifa etti!

Hollanda hükümeti istifa etti!

Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldi

Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldi

Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı

Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.