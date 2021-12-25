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Covid inkarcısı 'Belçika'nın en güçlü insanı' koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

25.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Belçika'nın en güçlü insanı" olarak bilinen ağır sıklet dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu 40 yaşındaki Frédéric Sinistra'nın Covid nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Covid inkarcısı 'Belçika'nın en güçlü insanı' koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

"Belçika'nın en güçlü insanı" olarak bilinen ağır sıklet dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu 40 yaşındaki Frédéric Sinistra'nın Covid nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sıkı bir "Koronavirüs inkarcısı" olan Sinistra, salgının gerek olduğuna inanmıyor ve aşı olmayı reddediyordu.

Belçika medyasına göre, dövüş sporlarında dünyanın en önemli sporcuları arasında yer alan ve kickboks dalında 3 kez dünya şampiyonu olan Sinistra, Liege kentindeki bir hastanede geçen hafta hayatını kaybetti.

Çok sayıda Avrupa ve Belçika şampiyonlukları da bulunan Sinistra, "Covid ve koronavirüs" sözcüklerini ağzına dahi almıyordu.

Pandeminin çok fazla dikkate alınmaması gerektiğini savunan Belçikalı aporcu, bu nedenle aşı olmayı reddediyordu.

Sinistra, yaşının ve fiziksel durumunun herhangi bir Covid belirtisine karşı kendisini koruyacağını öne sürüyordu.

Belçikalı kickboksçu, Kasım ayı sonunda koronavirüse yakalandı. Bu nedenle 4 Aralık'ta Fansa'nın Nimes kentinde Fabrice Aurieng ile yapacağı karşılaşma iptal edildi.

Antrenörü Osman Yeğin'in "Hastaneye yatmazsan seni çalıştırmam" tehdidi üzerine Sinistra tedaviyi kabul etti.

Liege kentindeki bir hastanede tedavi altına alınan Sinistra, sosyal medya hesabından, virüs nedeniyle ciğerlerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Ama daha güçlü döneceğim" mesajını paylaştı.

https://www.instagram.com/p/CWv51p\_tnnd/?utm\_medium=copy\_link

Ancak doktorların uyarısında rağmen Belçikalı sporcu tedaviye evinde devam etmek istedi.

Evinde oksijen tüpüne bağlanan Frédéric Sinistra, 13 Aralık'ta Facebook hesabına, "Desteğiniz için teşekkürler. Olması gerektiği gibi evde iyileşiyorum. Bin kat daha güçlü döneceğim" diye yazdı.

Belçikalı sporcu, bu mesajın ardından 16 Aralık'ta solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sinistra geçen Salı günü toprağa verildi.

Sinistra'nın Instagram hesabından bir mesaj paylaşan eşi ise, kocasının Covid yüzünden ölmediğini savunarak, "Başına gelenlerin korku yaymak ve aşıyı zorlamak için kullanılmasını asla kabul etmezdi" dedi.

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