Covid: İskoçya'daki araştırmaya göre birinci dalgada ölümleri etkileyen en önemli faktör uluslararası seyahat

İskoçya'da yapılan bir araştırmada, Covid salgınının ilk dalgasında ölümleri etkileyen en önemli faktörün uluslararası seyahatler olduğu belirlendi.

Aberdeen Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırma kapsamında koronavirüs salgınından en kötü etkilenen 37 ülkeyi inceledi.

Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Brezilya da var.

Araştırmada salgın dönemine ilişkin olarak; başka ülkelerden gelen yolcu sayısı, nüfus yoğunluğu, kentli nüfus oranı, yaş ve sağlık sorunları gibi salgının yayılmasında rol oynamış olabilecek çok sayıda faktör mercek altına alındı.

Bilim insanları araştırma sonucu, uluslararası seyahate daha erken engel olunmasının, virüsün yayılmasını önemli oranda yavaşlatacağı sonucuna vardı. Salgının ilk dalgası sırasında yaklaşık 1 milyon uluslararası seyahat yapıldığı, bu seyahatlerin Covid-19 ölümlerindeki günlük artışın yüzde 3,4'ünün nedeni olabileceği sonucuna vardı.

Araştırmacılar seyahat eğilimlerinin virüsün yayılmasıyla karşılaştırılmasında, salgın öncesi -henüz yayımlanmamış olan- 2020 uluslararası seyahat verileri yerine 2018 yılına ait verileri kullandılar.