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Covid: İstanbul esnafı pandemiden nasıl etkileniyor, 'kontrollü normalleşme' sorunları çözecek mi?

06.03.2021 00:19 | Son Güncelleme:
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Covid: İstanbul esnafı pandemiden nasıl etkileniyor, 'kontrollü normalleşme' sorunları çözecek mi?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2020 yılında 19 binin üzerinde esnaf ticareti bıraktı, yaklaşık 80 bin esnaf ise sicil terkini gerçekleştirdi. İstanbul'da da esnaf, sokağa çıkma yasakları ve yeme-içme sektörüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.

https://www.youtube.com/watch?v=-G3QBqp-JWY

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği meslek gruplarının başında esnaf geliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2020 yılında 19 binin üzerinde esnaf ticareti bıraktı, yaklaşık 80 bin esnaf ise sicil terkini gerçekleştirdi.

Esnaf, sokağa çıkma yasakları ve yeme-içme sektörüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda salgın önlemlerinde "kontrollü normalleşme" takvimi açıklanırken, Mart ayı itibarıyla vaka sayısına göre çok yüksek riskli iller dışındaki yerlerde tedbirler esnetildi.

İstanbul'da kimi esnaf bu kararları olumlu karşılarken, bazı sektörler ise "kontrollü normalleşme" ve kısıtlı çalışma saatleri ile beraber artan masraf kalemlerinin ayakta kalmalarını daha da zorlaştıracağını söylüyor.

Meslek temsilcileri, pandemi ile birlikte ekonomik zorlukları daha da artan esnafın toparlanmasının yıllar alabileceğini söylüyor.

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