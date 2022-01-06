HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: İtalya’da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu

Covid: İtalya’da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu

06.01.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da hükümet 50 yaş üzerindekilere Covid aşısı zorunluluğu getirdi. Bakanlar Kurulu Çarşamba akşamı, vaka artışını yavaşlatmak ve "hastaneye yatma riski yüksek olan kategorilerdekilere koruma sağlamak" amacıyla bir dizi yeni tedbir kararı aldı.

Covid: İtalya’da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu

İtalya'da hükümet 50 yaş üzerindekilere Covid aşısı zorunluluğu getirdi.

Bakanlar Kurulu Çarşamba akşamı, vaka artışını yavaşlatmak ve "hastaneye yatma riski yüksek olan kategorilerdekilere koruma sağlamak" amacıyla bir dizi yeni tedbir kararı aldı. Bu kapsamda 50 yaşını doldurmuş olanlara aşı mecburiyeti getirildi. Ülkede bugüne kadar aşı zorunluluğu yalnızca belirli meslekler için uygulanıyordu.

Çarşamba akşamı alınan kararlarla aşı zorunluluğu olan meslek gruplarına üniversite personeli de eklendi. Covid aşısının halihazırda zorunlu olduğu meslek kategorileri arasında sağlık çalışanları, yüksek öğretime kadar eğitim personeli, ordu ve emniyet mensupları da yer alıyordu.

Bankaya girmek için Covid belgesi

Hükümetin yeni tedbir kararları arasında ayrıca, Covid belgelerinin kullanım alanının da genişletilmesi de bulunuyor. Buna göre devlet daireleri, banka, postane gibi kurumlarda hizmetlere erişim için de Covid belgesi gerekecek. Bu belgeler, aşı yaptıran ya da Covid 19 geçirip iyileşenlerin yanı sıra test sonucu negatif olanlara da veriliyor.

Temel ihtiyaçlar dışındaki ürünleri satan mağazalara girişler için de bu belgenin şart olacağı açıklandı, ancak bu kapsama hangi işletmelerin dahil edileceği daha sonra duyurulacak.

Covid belgesi zorunluluğunu ihlal edenlere 1500 euro'ya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Çarşamba akşamı açıklanan yeni kuralları ihlal edenler için öngörülen yaptırımlar ise resmi olarak açıklanmadı. İtalya basınına göre 50 yaş üzerindekiler için aşı şartını ihlal edenlere idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

İtalya'da halen işyerlerinde uygulanan Covid belgesi zorunluluğunu ihlal edenlere 1500 euro'ya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Draghi: Hayat kurtarmak için

Başbakan Mario Draghi, yeni tedbirlerin "hastanelerin düzgün işleyişini muhafaza etmek" için gerekli olduğunu söyledi. Draghi, "Vaka eğrisindeki yükselişi durdurmak ve hala aşı yaptırmamış olan İtalyanları bunu yapmaya itmek istiyoruz" dedi.

Başbakan, hastanelerin karşı karşıya olduğu baskıyı azaltmak ve "hayat kurtarmak" için özellikle yüksek riskli yaş gruplarının hedef alındığını belirtti.

Mario Draghi

İtalya'da halen 2 tür Covid belgesi uygulaması mevcut. "Sıradan yeşil pasaport" diye anılan temel işlevli Covid belgeleri, aşı yaptıran ya da Covid 19 geçirip iyileşenlerin yanı sıra test sonucu negatif olanlara da veriliyor. "Süper yeşil pasaport" ise yalnızca aşı yaptıranlara ya da hastalığı geçirmiş olanlara veriliyor, test sonucu bu belge için yeterli sayılmıyor.

138 bin can kaybı

Örneğin restoran, sinema, tiyatro gibi mekanlara giriş için süper yeşil pasaport sahibi olmak gerekiyor. Şehir içi topu taşımada ise test sonucu negatif olanların da alabildiği sıradan yeşil pasaport talep ediliyor.

Ülke genelindeki tüm kamu ve özel sektör çalışanlarının da işyerlerine girebilmeleri için sıradan yeşil pasaport sunmaları gerekiyor. Bu sertifikaya sahip olmayan çalışanlar maaşsız olarak geçici işten uzaklaştırma ve ihlal durumunda 1500 euro'ya kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

Hükümetin yeni tedbir kararları, pandeminin başından bu yana en yüksek vaka sayısı rekorlarının kırıldığı günlerde geldi. Ülkede son bir günde 189 binin üzerinde yeni vaka ve 231 ölüm kayıtlara geçti. Pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı ise 138 bini aştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ülke şokta! Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırıÜlke şokta! Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Kasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironi

Kasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.