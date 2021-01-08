Covid: İtalya'da bazı sağlık çalışanları 'artan' koronavirüs aşılarını akrabalarına yaptı, inceleme başlatıldı

İtalya'da bir hastanede "artan" koronavirüs aşılarının sağlık çalışanları tarafından akrabalarına yapıldığı ortaya çıkınca inceleme başlatıldı. Modena kentindeki Baggiovara Hastanesi'nde kurulan aşı merkezinde yaşanan olay, sosyal medyada görüntü paylaşılması üzerine ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre hastanede geçen Salı günü açılan aşılardan bir kısmı fazla geldi. Aşı flakonlarının açıldıktan sonra birkaç saat içinde etkisini yitirecek olması nedeniyle bazı hastane çalışanları çocuklarını ve akrabalarını çağırarak artan aşıları onlara yaptı. Aşı merkezinde görevli bir kişi, kızlarına aşı yaptığını gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. İtalya'da 27 Aralık'ta başlayan koronavirüs aşı kampanyasının halen devam eden ilk aşamasında yalnızca sağlık personeli ile huzurevi sakinleri ve çalışanlarına aşı yapılıyor. Aşılama işlemi, bu öncelikli kategorideki kişiler arasında randevu sistemiyle yürütülüyor. Randevusuna gelmeyenlerin olması gibi gerekçelerle açılan aşıların eldekalması halinde ise sıranın, yine öncelikli kategoride yer alan ve ilerleyen günlerde randevusu olan kişilere geçmesi gerekiyor.