HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: İtalya'da gece kulüpleri bir buçuk yıl sonra yeniden açılıyor

Covid: İtalya'da gece kulüpleri bir buçuk yıl sonra yeniden açılıyor

08.10.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da Covid 19 tedbirleri kapsamında yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan gece kulüpleri ve diskotekler gelecek hafta yeniden açılabilecek. Tiyatro ve sinemalarda seyirci kapasitesi yüzde 100'e, stadyumlarda yüzde 75'e çıkarılacak.

Covid: İtalya'da gece kulüpleri bir buçuk yıl sonra yeniden açılıyor

İtalya'da Covid 19 tedbirleri kapsamında yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan gece kulüpleri ve diskotekler gelecek hafta yeniden açılabilecek. Tiyatro ve sinemalarda seyirci kapasitesi yüzde 100'e, stadyumlarda yüzde 75'e çıkarılacak.

Bakanlar Kurulu'nun dün aldığı karara göre 11 Ekim'den itibaren alarm seviyesinin en düşük olduğu "beyaz bölgelerde" tedbirler kısmen gevşetilecek.

Gelecek Pazartesi'den itibaren gece kulüpleri ve diskoteklerin kapalı alanları yüzde 50 kapasiteyle, açık alanları yüzde 75 kapasiteyle açılabilecek.

Tiyatrolar, konser salonları, sinemalarda ise yüzde 100 kapasiteyle seyirci alımına izin verilecek.

Müzelerde de halen uygulanan sosyal mesafe zorunluluğu kaldırılacak.

Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda ise seyirci kapasitesi açık havada yüzde 75'e, kapalı alanlarda yüzde 60'a çıkarılacak.

Yeşil pasaport zorunlu olacak

Bu mekanlara giriş için, "yeşil pasaport" olarak anılan Covid sertifikası gerekli olacak. İtalya'da, aşı yaptıranlara, test sonucu negatif olanlara ve Covid-19 geçirip iyileşenlere verilen belgeler Covid sertifikası olarak kullanılıyor.

Kapalı mekanların, uygun havalandırma sistemlerine sahip olması da gerekecek.

Kapasite sınırları ve Covid sertifikası gibi şartlara uymadığı belirlenen işletmeler, ikinci ihlalde kapatılacak.

Tedbirlerin gevşetilmesi bugünkü gazetelerin baş sayfalarında "İtalya yeniden açılıyor" gibi başlıklarla yer aldı. İtalya basını, bu gelişmeyi aşı kampanyası ve Covid sertifikası uygulamasının başarısına bağladı.

Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta da, "Bu aşıların ve yeşil pasaportun başarısıdır" dedi.

Kültür Bakanı Dario Franceschini haberi sosyal medyada, "Nihayet tüm kültür sektörü yeniden yaşamaya başlıyor" mesajıyla kutladı.

İtalya basını bu "yeniden açılma" kararında, haftalık yeni vaka sayılarının son 5 haftadır düşüşte olmasının etkili olduğunu da vurguladı.

İtalya'da son bir günde yeni vaka sayısı 2 bin 938, can kaybı da 41 olarak belirlendi.

Ülkede, 12 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 80'ine denk gelen 43 milyon kişi aşı dozlarını tamamladı.

Hükümet geçen Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak Covid sertifikalarını, kamuya açık birçok mekan ve etkinlik için zorunlu kılmaya başlamıştı. Halen restoranların kapalı kısımları, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, uzun mesafe taşımacılığı da dahil birçok alanda bu zorunluluk geçerli.

Eylül'de açılan okullarda da öğretmenlere Covid sertifikası şartı getirilmişti. 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlar için bu belge işyerlerine girişte zorunlu olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldıiPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldı
Son canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyorSon canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyor
Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar varAfganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Mete Gazoz’un acı günü

Mete Gazoz’un acı günü

Cumhurbaşkanı adayını isim vermeden tarif etti

Cumhurbaşkanı adayını isim vermeden tarif etti

Türkiye'den F-16 hamlesi! ABD'ye talep iletildi

Türkiye'den F-16 hamlesi! ABD'ye talep iletildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.