Covid: İtalya’da hükümetin 'kokteyl aşı' kararı tartışma yarattı

İtalya'da Covid aşı kampanyasında ilk dozu AstraZeneca yaptıran 60 yaş altı kişilerin ikinci dozu Pfizer ya da Moderna aşısı yaptırmasına yönelik karar kafa karışıklığı ve tartışmalara neden oldu.

Hükümetin aşıları karıştırma kararı, AstraZeneca aşısı sonrası bazı kişilerde sıra dışı kan pıhtılaşması görülmesi ve ay başında 18 yaşında bir kişinin bu aşıyı yaptırdıktan sonra pıhtılaşma nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Bilimsel Teknik Komite'nin tavsiyesi üzerine hükümet 11 Haziran'da, AstraZeneca aşısının yalnızca 60 yaş üzerindekilere yapılması kararı aldı. Bu kararla, daha önce ilk doz aşıyı AstraZeneca yaptıran 60 yaş altındakilere, ikinci doz olarak Pfizer ya da Moderna aşısı yapılmaya başlandı.

İtalya İlaç Ajansı da hükümetin kararının ardından geçen hafta, "son haftalarda yayımlanan klinik çalışmalara" dayanarak aşıların karıştırılmasına onay verdi.

İtalya'da ilk dozu AstraZeneca yaptıran 60 yaş altı yaklaşık 1 milyon kişinin bu uygulamadan etkilenmesi bekleniyor. Ancak aşıların karıştırılmasının olası etkilerinin net bilinmemesi gibi kaygılar nedeniyle bazı kişilerin ikinci doz aşı randevusuna gitmemeye başladığı haberleri gelmeye başladı.