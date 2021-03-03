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Covid: İtalya’da İngiltere varyantı en yaygın tür haline geldi, önlemler sıkılaştırılıyor

03.03.2021 00:02 | Son Güncelleme:
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Covid: İtalya’da İngiltere varyantı en yaygın tür haline geldi, önlemler sıkılaştırılıyor

İtalya'da koronavirüs salgın eğrisinin yükselmesi ve İngiliz varyantının en yaygın tür haline gelmesi üzerine bazı bölgelerde okulların tamamen uzaktan eğitime geçmesi gibi yeni tedbirler açıklandı.

İtalya'da koronavirüs salgın eğrisinin yükselmesi ve İngiliz varyantının en yaygın tür haline gelmesi üzerine bazı bölgelerde okulların tamamen uzaktan eğitime geçmesi gibi yeni tedbirler açıklandı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza bu akşam düzenlenen basın toplantısında, salgın eğrisinin yeniden yükselişte olduğuna dair güçlü işaretler tespit edildiğini açıkladı. Speranza, İngiliz, Brezilya ve Güney Afrika türleri gibi bazı "endişe veren" varyantları da göz önünde bulundurarak tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini söyledi.

Basın toplantısında yapılan açıklamaya göre İtalya'da 18 Şubat itibariyle İngiliz varyantı en yaygın koronavirüs türü haline geldi. Tespit edilen vakaların yüzde 54'ünün İngiliz varyantı, yüzde 4.3'ünün de Brezilya varyantı olduğu açıklandı.

İngiltere'nin Kent bölgesinde ortaya çıktığı için "Kent varyantı" diye de anılan koronavirüs mutasyonunun bulaşıcılık kapasitesinin daha yüksek olması ve küçük yaştakiler arasında da daha hızlı yayılması nedeniyle özellikle okullara yönelik yeni tedbirler alındı.

Yeni tedbirler 6 Mart-6 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

Ülkede en yüksek riskli olan "kırmızı bölgelerde" tüm eğitim kurumları tamamen uzaktan eğitime geçecek. Diğer bölgelerde ise vaka sayıları 100 binde 250'nin üzerinde olan yerleşim birimlerinde aynı şekilde uzaktan eğitim yapılacak.

Okulların kapatılmasından etkilenecek ailelere devlet desteği sağlanması amacıyla 200 milyon euro'luk ek bütçe ayrılacak.

İtalya'da halen 20 bölgeden 2'si kırmızı bölge kategorisinde.

İtalya'da bugüne kadar 4.5 milyondan fazla kişiye en az bir doz aşı yapıldı.

Kırmızı bölgelerde kuaför, güzellik merkezi gibi işletmeler de kapatılacak.

Bölgeler arasındaki seyahat yasağı da 27 Mart'a kadar uzatıldı. Geceleri sokağa çıkma yasağı da devam edecek.

Öte yandan risk seviyesi nispeten düşük olan sarı bölgelerde 27 Mart'tan itibaren sinema ve tiyatrolar maksimum yüzde 25 kapasiteyle açılabilecek.

Spor salonları, havuzlar ve kayak tesisleri ise kapalı kalmaya devam edecek.

Sağlık Bakanı, ülke için önceliğin halkın sağlığının korunması olduğunu söyleyerek "Ülkeyi yeniden inşa edebilmek için, ülkenin kalkınabilmesi içinde önce pandemiyi yenmek gerekiyor" dedi.

Bakan, vatandaşlara da çağrı yaparak "Elbette kurumlar doğru seçimleri yapmalı ama herkesin katkısına ihtiyaç var" dedi ve maske, mesafe, toplu buluşmalardan kaçınma gibi kurallara uyulmasını istedi.

İtalya'da son bir günde Covid-19 nedeniyle 343 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 98 bin 288'e ulaştı. Vaka sayıları da bir günde 17 bin 83 artarak 2 milyon 955 bin 434'e yükseldi.

Ülkede Aralık sonunda başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 4.5 milyondan fazla kişiye en az bir doz aşı yapıldı.

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