Covid: İtalya'da tüm çalışanlar için aşı sertifikası zorunlu hale geldi

İtalya'da bugünden itibaren tüm çalışanlar için Covid sertifikaları zorunlu hale geldi.

Covid sertifikası zorunluluğunun en katı uygulandığı ülkelerden biri olan İtalya'da bu karara tepki olarak ülke genelinde protestolar ve iş durdurma eylemlerinden endişe ediliyor.

Hükümetin aldığı kararla bugünden itibaren, kamu ve özel sektördeki yaklaşık 23 milyon çalışan işyerlerine gidebilmek için Covid sertifikası sunmak zorunda olacak.

"Yeşil pasaport" olarak adlandırılan sertifikaya sahip olmayan çalışanlar maaşsız işten uzaklaştırma ve 1500 euro'ya kadar para cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

İtalya'da yeşil pasaport, aşı yaptıranlara, test sonucu negatif olanlara ya da Covid 19 geçirip iyileşenlere veriliyor.

Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 85'i en az bir doz aşı yaptırmış olsa da bazı sektörlerde aşı yaptırmayanların oranının yüksek olduğu belirtiliyor.

İtalya'da 23 milyon çalışandan yaklaşık 2.5 milyonunun henüz aşı yaptırmadığı hesaplanıyor.

Yeşil pasaport zorunluluğu sağlık ve eğitim sektöründe çalışanlar için daha önce devreye girmişti.

Restoranlar, müzeler, sinemalar, stadyumlar gibi birçok mekana giriş için de bu belge gerekiyor.

Tüm çalışanlar için yeşil pasaport zorunluluğunun ise bugünden itibaren devreye girmesinin özellikle taşımacılık, tarım gibi sektörlerde aksaklıklara yol açmasından endişe ediliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Trieste limanında bugün liman işçileri protesto eylemi düzenledi. Diğer sektörlerden çalışanların da destek verdiği gösteriye yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İtalya'da yük trafiği açısından en büyük liman olan Trieste'de çalışan işçilerin yalnızca yüzde 40 kadarının aşı yaptırdığı belirtiliyor.

Trieste dışında Cenova, Ancona, Napoli gibi liman kentlerinde de Cuma sabahı gösteriler başladı.

Başkent Roma'da da öğleden sonra yeşil pasaport zorunluluğuna karşı bir gösteri planlanıyor.

Roma'da geçen hafta sonu düzenlenen gösteride bir grup protestocu ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in binasına ve bir hastaneye saldırmıştı.

Gösteride şiddet eylemlerine neo-faşist Forza Nuova partisinin liderlik ettiği gerekçesiyle partinin kapatılması gündemde.

Yeşil pasaport zorunluluğuna karşı eylem yapanlar arasında aşı karşıtlarının yanı sıra, bu zorunluluğun anayasayla güvence altına alınan çalışma hakkına aykırı olduğunu savunanlar da var.

Hükümete, yeşil pasaport yerine aşı zorunluluğu getirerek sorumluluğu üstlenmesi ya da Covid testlerini çalışanlar için ücretsiz kılması çağrıları da geliyor. Başbakan Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümeti ise tepkilere rağmen bu talepleri kabul etmedi.

Batı'da pandeminin ilk etkilediği ülke olan İtalya'da ilk aşamalarda sıkı kapama tedbirleri uygulanmış, bu tedbirlerin ekonomiye ağır etkisi olmuştu. Hükümet, çalışanlara yeşil pasaport şartı getirilmesiyle olası yeni kapama tedbirlerine ihtiyaç duyulmasını önlemeyi amaçlıyor.

Ipsos araştırma şirketinin hafta başında yayımladığı ankete göre İtalyanların yüzde 66'sı çalışanlara yeşil pasaport şartı getirilmesine destek veriyor, yüzde 18'i ise bunu abartılı ve aşırı bir önlem olarak görüyor.