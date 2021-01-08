Covid: Japonya'da koronavirüs vakaları son dönemde neden arttı?

Son aylarda koronavirüs vakalarının arttığı Japonya'da hükümet Nisan 2019'dan sonra ikinci kez nüfusun en yoğun olduğu dört eyalette olağanüstü hal ilan etti. Aynı gün başkent Tokyo'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 447'yle rekor düzeye çıktı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, "bir ay içinde durumu düzelteceği" sözü verse de, sınırlı ve yaptırımı olmayan bu tür "yumuşak yasakların" ne kadar etkili olacağı meçhul.

7 Şubat'a dek uygulanacak olağanüstü hal kapsamında; restoran, barlar ve alışveriş merkezleri akşam saat 8'de kapatılacak. Akşam dışarı çıkmak yasak. İşyerleri ve ofislerde çalışan sayısı yüzde 70 azaltılacak ve dönüşümlü mesai sistemi uygulanacak. Etkinlikler iptal edilecek. Gece son tren saati öne çekilecek. Okullar ise açık kalacak. Yurtdışından ülkeler girişler ise Japonya vatandaşı veya oturma izni olanlar dışındakilere kapalı.

Bu kısıtlamaların ekonomiye vereceği zarar herkesi düşündürüyor. Japon kanunlarına göre olağanüstü hal yasaklarını delmenin bir yaptırımı yok. Ancak hükümet Şubat ayında kanunu değiştirmeye ve işyerlerini cezalandırmaya hazırlanıyor.