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Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

28.07.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 virüsü vaka sayılarında yaşanan artış endişelere neden oldu. Koronanın çıkış noktası olan Vuhan’da 1 milyon kişinin yeniden karantinaya alınması ise endişeleri artırdı. Uzmanlar eylül ayını işaret ederek aşı ve önlemler konusunda çağrıda bulundu. Diğer taraftan ise ABD’li bilim insanları başta Covid-19 olmak üzere birçok hastalığı yok eden sakız geliştirdi.

Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 vaka sayılarında dünya çapında bir artış söz konusu. Vaka ve ölüm sayılarındaki bu artış endişelere neden oldu. Aynı zamanda virüsün çıkış noktası olan Vuhan’da 1 milyon kişinin karantinaya alınması ise panik yarattı. Uzmanlar eylül ayını işaret ederek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Vuhan'dan gelen haber korkuttu! Uzmanlardan uyarı geldi: Beklemeyin...Vuhan'dan gelen haber korkuttu! Uzmanlardan uyarı geldi: Beklemeyin...

COVID’E SAKIZLI ÖNLEM

Geçtiğimiz aylarda medyada yer alan koronavirüsü önleyen sakız, vaka sayılarındaki artış sonrasında yeniden gündeme geldi. ABD’li bilim insanlarının geliştirdiği sakız, başka Covid olmak üzere, grip, soğuk algınlığına neden olan diğer koronavirüsleri ve potansiyel olarak insan papilloma ve herpes virüsü yok ediyor.

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TÜKÜRÜKTE YAKALIYOR

Yapılan deneylerde umut verici sonuçların ortaya çıktığı sakız, Covid-19'u tükürükte yakalıyor. Semptomlarını hafifleterek, bulaşma riskini azaltıyor. Pensilvanya’daki Penn Diş Hekimliği Okulu’ndan Dr. Henry Daniell liderliğindeki bir ekip tarafından Perelman Tıp Fakültesi’ndeki bilim insanlarının yardımıyla geliştirilen sakızın, SARS-CoV-2 virüsünü tükürük içinde hapseden ve sadece kişiden kişiye değil, hastalarda hücreden hücreye bulaşmayı da yavaşlatan, bitkisel bir protein içerdiği belirtildi.


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