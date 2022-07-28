Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 vaka sayılarında dünya çapında bir artış söz konusu. Vaka ve ölüm sayılarındaki bu artış endişelere neden oldu. Aynı zamanda virüsün çıkış noktası olan Vuhan’da 1 milyon kişinin karantinaya alınması ise panik yarattı. Uzmanlar eylül ayını işaret ederek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

COVID’E SAKIZLI ÖNLEM

Geçtiğimiz aylarda medyada yer alan koronavirüsü önleyen sakız, vaka sayılarındaki artış sonrasında yeniden gündeme geldi. ABD’li bilim insanlarının geliştirdiği sakız, başka Covid olmak üzere, grip, soğuk algınlığına neden olan diğer koronavirüsleri ve potansiyel olarak insan papilloma ve herpes virüsü yok ediyor.

TÜKÜRÜKTE YAKALIYOR

Yapılan deneylerde umut verici sonuçların ortaya çıktığı sakız, Covid-19'u tükürükte yakalıyor. Semptomlarını hafifleterek, bulaşma riskini azaltıyor. Pensilvanya’daki Penn Diş Hekimliği Okulu’ndan Dr. Henry Daniell liderliğindeki bir ekip tarafından Perelman Tıp Fakültesi’ndeki bilim insanlarının yardımıyla geliştirilen sakızın, SARS-CoV-2 virüsünü tükürük içinde hapseden ve sadece kişiden kişiye değil, hastalarda hücreden hücreye bulaşmayı da yavaşlatan, bitkisel bir protein içerdiği belirtildi.



