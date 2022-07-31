Covid karantinasında başlayan aşk ilişkileri normal hayata uyum sağlamakta zorlanıyor

Katie Bishop

Birçok kişi için koronavirüs pandemisi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasakları işe gitmemek, evden çalışmak, çocukların eğitimlerini internet üzerinden almaları, artan ev içi iş yükü, geleceğin belirsizliği ve ikili ilişkilerin ayrılık noktasına gelmesi gibi sonuçlar doğurdu.

Kimileri için ise iki yıllık karantina dönemi bambaşka bir maceraya yol açtı: Aşk ilişkilerine.

İngiltere’nin Brighton kentinde yaşayan 31 yaşındaki Jessica Haymen, erkek arkadaşıyla 2020 yılında çöpçatan uygulaması Tinder üzerinden tanıştı.

Haymen, “Parklarda uzun yürüyüşlere çıkıyor, saatlerce konuşuyor ve birbirimizi tanıyorduk,” diyor. “Birlikte zaman geçirmek çok güzeldi. Sanki Grease gibi yaz aşkı hikayelerinin anlatıldığı bir filmdeydik.”

Jessica Haymen ve sevgilisi, ilk görüşmelerinden yalnızca iki hafta sonra ilişkilerini resmen duyurma kararı aldılar.

Aylarca bisiklet kiralayıp, dağlarda yürüyüşlere çıktılar, “çocuklar gibi” eğlendikleri, konuştukları, birbirlerini keşfettikleri zamanlar geçirdiler.

Karantinada oldukları ve hem erkek arkadaşı hem de kendisi, pandemi tedbirlerinden ötürü işe gitmedikleri için ilişkileri hızlı bir şekilde ilerledi.

Ancak karantina koşulları bitip sokağa çıkma yasakları kalkınca, aşk ilişkileri de şekil değiştirdi, gerçek hayatın ortaya koyduğu beklentiler üzerlerinde stres oluşturmaya başladı.

Haymen, “Bütün arkadaşlarıyla tanışmak beni çok zorladı. Kendi küçük dünyamızda takılıyorken bir anda her gün beş yeni insanla tanışmaya başladık. Gizli gizli eve gitsem de televizyon karşısında koltukta uzansam diye düşünüyordum. Onun da aynı şekilde hissettiğini biliyordum. Bir gün ailemle tanışıyor, ertesi gün arkadaşlarımla yemeğe çıkıyorduk. Sonunda pili bitti. İkimize de bu durum fazla geldi,” diyor.

Haymen, karantina koşullarının kalkmasının ardından ilişkisini götürmekte zorlandığını söyleyen çok sayıdaki kişiden biri.

Uzmanlara göre, karantina balonu içerisinde, dış dünyanın getirdiği sınırlamalar ya da stresin uzağında birbirlerini tanıyan çiftler yasakların kalkmasıyla sosyal takvimlerini ya da iş hayatlarını birbirlerine uydurmakta güçlük çekiyor, karakter farklılıkları daha çok ortaya çıkıyor.

Bu çiftlerden bazıları ilişkilerinde yeni bir sayfa açarken kimisi de karantinada başlayan karantinada kalsın deme yolunu seçiyor.

Karantina çiftlerinin küçük dünyası

Klinik psikolog ve ilişki danışmanı Jessica Griffin, pandemi döneminde tanışan çiftlerin uzun süre kendi kendilerine kalabildiklerini, dış dünyanın etkisinden uzak, korunaklı, teke tek zaman geçirmelerinin mümkün olduğunu söylüyor.

Chicago’da yaşayan 36 yaşındaki Jennifer Klesman, Eylül 2020’de Bumble’da biriyle tanıştığında arkadaşlarından karantina ilişkilerinin hızlı ilerlediğini duyduğunu, partneriyle bu nedenle haftada 2-3 kez buluştuklarını, FaceTime ya da Zoom üzerinden arkadaşlarıyla görüştüklerini, birlikte bilgisayar oyunları oynadıklarını anlatıyor.

Ancak Klesman’ın ilişkisi yasaklar kalkınca farklı bir boyut alıyor.

“Müthiş bir hızla sosyal hayatımız sıfırdan 100’e taşındı ve bu bize çok zor geldi,” diyor.

Klesman ayrıca partnerinin kendisinden gizlediği ve pandemi sırasında fark edemediği bazı şeyleri de yasaklar kalkınca görebildiğini söylüyor.

Örneğin erkek arkadaşının söylediği kadar bağımsız ya da maddi açıdan zannettiği kadar iyi durumda olmadığını karantina bittikten sonra fark ettiğini anlatıyor.

Klesman “Pandemi yüzünden annesiyle yaşamaya başladığını sanıyordum çünkü bir sürü insan aynı durumdaydı. Ama aylar sonra öğrendim ki meğer beş yıldır annesiyle yaşıyormuş ve ayrı bir eve çıkmak gibi bir niyeti de yokmuş. Pandemi normalde olsa hayır diyeceğim bir sürü şeyi maskeledi,” diyor.

Erkek arkadaşı hakkında bu yeni bilgilere ulaşmadan önce birlikte yaşama planları yaptıklarını söyleyen Jessica Klesman’ın ilişkisi 10 ay içinde son bulmuş.

Klesman “2020 kışını birlikte geçirebildiğimiz için kendisine minnettarım, çünkü karantinada olmak çok zordu. Ama anladık ki hayatlarımız çok farklıymış,” diyor.

Klinik psikolog Jessica Griffin, bunun karantina ilişkilerinde sıklıkla rastlanan bir durum olduğunu söylüyor.

Pandemi sırasında ilişkilerini hızla ilerleten çiftlerin hayat normale dönünce birbirlerini sandıkları kadar iyi tanımadıklarını anladıklarını söyleyen Griffin, “Yasaklar kalktıkça ilişki danışmanları giderek daha çok çiftin normal hayata uyum sağlamakta beklediklerinden daha çok zorlandıklarına dair hikayeler duyuyorlar,” diyor.

Karantina aşkının ömrünü uzatmak

Çöpçatan uygulaması Hily’de araştırmacı olarak çalışan ilişki danışmanı psikolog Marisa T Cohen de karantina dönemi bitince önceliklerin ve ihtiyaçların değiştiğini, buna bağlı olarak da çiftlerin birbirlerinden beklentilerinin de farklılaştığını söylüyor.

Cohen, “Bazı çiftler birbirlerine dönerek, birlikte bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor, diğerleri için ise ilişkiler çetrefilli bir hal alıyor. İnsanlar yeniden bürolarına dönmeye ya da sosyalleşmeye başlayınca yeni bir kaygı ve stres kaynağıyla karşı karşıya kaldılar. Bu bireyleri tek tek etkilediği gibi, çiftlerin birbirlerini nasıl desteklediklerini de belirliyor ve birlikte olmaya devam edip edemeyeceklerini tayin ediyor,” diye konuşuyor.

Böylesi bir dönemden geçen çiftler için Cohen şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Ne yaşadığınıza ve neye ihtiyaç duyduğunuza dair açık ve şeffaf bir diyalog kurmak çok mühim. Örneğin bazı insanlar için yeniden dışarı çıkmak ve sosyalleşmek değerliyken, diğerleri için aylarca evden çalıştıktan sonra hemen dışarı açılmak fazla gelebilir. İnsanların sevgilileriyle evde baş başa sessiz bir gece geçirebilmeleri onlar için önemliyse, bunu söylemeliler.”

Daha sağlam bir ilişki

Jennifer Klesman’ın karantina aşkı bitmiş olsa da yaşadığı hiçbir şeyden pişman değil.

Geriye dönüp baktığında pandemi koşulları olmasaydı belki de eski sevgilisiyle asla birlikte olmayacağını söylese de partnerinin iyi ve nazik bir insan olduğunu ve bundan sonraki ilişkilerinde neye ihtiyaç duyacağını anlamasına bu deneyimin yardım ettiğini düşünüyor.

Jessica Haymen ve sevgilisi ise aile ve arkadaşlarını haftada iki kez görecekleri bir takvim üzerinde anlaşmışlar.

Haymen karantina döneminde kesintisiz, uzun saatler birlikte olurken şimdi randevulaşarak görüşmenin zor olduğunu söylese de yasakların kalkması sevgilisine duyduğu aşkı azaltmamış.

“İlişkimiz pandemi sırasında gerçekten çok güçlendi. Sanki bir yılda kat edeceğimiz yolu bir ayda almış gibiydik. Şimdi çok daha dengeli bir ilişkimiz var. Birlikte o denli fazla zaman geçirmek ikimiz için de iyi bir sınav oldu,” diyor.

