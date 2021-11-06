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Covid: Kosta Rika, aşıyı dünyada çocuklar için zorunlu kılan ilk ülke oldu

06.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, koronavirüs aşısını dünyada çocuklar için zorunlu kılan ilk ülke oldu.

Covid: Kosta Rika, aşıyı dünyada çocuklar için zorunlu kılan ilk ülke oldu

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, koronavirüs aşısını dünyada çocuklar için zorunlu kılan ilk ülke oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Daniel Salas, koronavirüs aşısının ülkedeki temel çocukluk aşıları listesine dahil edileceğini söyledi.

Kosta Rika, Mart 2022'den itibaren 12 yaş altındaki tüm çocukların aşılanmasına yetecek dozda aşı edinmek için Pfizer ile de bir anlaşma imzaladı.

Bu hafta başında da ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de 5-11 yaş arasındaki çocuklar için koronavirüs aşısını onayladı. Bu onayla birlikte ülkede 28 milyon çocuğa aşı vurulmasının önü açıldı. Bu kararla birlikte çocuklara, yetişkinlerde uygulanan aşı dozunun üçte biri vuruluyor.

FDA tarafından yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda semptom gösteren Covid-19 vakalarını önlemede yüzde 95'in üzerinde etkili olduğun belirtildi.

ABD'de de 12 yaşındakiler için aşı programı, Pfizer-BioNTech aşısının Mayıs ayında onaylanmasının ardından Haziran ayında başlamıştı.

Çocukların büyük kısmında enfeksiyona rağmen ciddi bir hastalık geçirme olasılığı oldukça düşük. Ancak semptom göstermeyen çocuklar yine de bulaşıcı olabiliyor. Dolayısıyla aşıyla birlikte, virüsün bulaşıcılığının önüne geçmek mümkün.

Kosta Rika'nın Pfizer ile yaptığı anlaşma, 3,5 milyon doz aşıyı kapsıyor. Bunun 1,5 milyon dozu 5-11 yaş arası çocuklar için uygulanacak. Geri kalan aşılar ise bağışıklığı düşük ya da daha ileri yaşlardaki kişilere takviye doz olarak vurulacak.

Our World in Data verilerine göre, bugüne kadar Kosta Rika'da aşı vurulabilecek nüfusun yüzde 55'i tamamen aşılandı.

Sağlık yetkilileri, 12-19 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 70'inden fazlasının da en az bir doz aşı vurulduğunu aktardı.

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